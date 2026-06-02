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ຂ່າວສານ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອິດ​ສະ​ລາ​ແອັນ ໃນ​ຂົງ​ເຂດ Quantum Computing

ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ເປັນ​ພິ​ເສດ​ເຖິງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາຢ່າງວ່ອງ​ໄວ​ຂອງວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ Quantum ໃນ​ໂລກ ແລະ ພວມ​ຄ່ອຍໆ​ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ, ສ້າງກຳ​ລັງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ນີ້​ຜ່ານ​ການ​ພັດ​ທະ​ນ​າ​ແຫຼ່ງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ສູງ
ພາບ​ປະ​ກອບ: ສະ​ຖານ​ທູດ ອິດ​ສະ​ລາ​ແອັນ​ປະ​ຈຳ ຮ່າ​ໂນ້ຍ
ວັນ​ທີ 31 ພຶດ​ສະ​ພາ, ທ່ານ ​ຫງວຽນ​ກີ​ເຊີນ ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ອິດ​ສະ​ລາ​ແອັນ ໄດ້​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ບໍ​ລິ​ສັດ Qarakal Quantum, ບໍ​ລິ​ສັດ start-up ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ Quantum. ທີ່​ການ​ຕ້ອ​ນ​ຮັບ ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ທ່ານ ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ມີ​ທ່ານ​ປ.ອ Nissan Maskil, ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່​ຝ່າຍ​ບໍ​ລິ​ຫານ (CEO) Qarakal Quantum ແລະ ທ່ານ​ສາດ​ສະ​ດາ​ຈານ Nadav Katz, ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ (CTO), ພ້ອມ​ກັບ​ກັນ​ຊ່ຽວ​ຊານ, ນັກ​ເຕັກ​ນິກ​ແຖວ​ໜ້າ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ. ທ່າ​ນ​ນາງ ຮອງ​ປະ​ທານ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຖ່າຍ​ທອດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ (Yissum) ຂອງ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ກໍ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ. ທີ່​ການ​ເຮັດ​ວຽກ, ທ່ານເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຫງວຽນ​ກີ​ເຊີນ ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ເປັນ​ພິ​ເສດ​ເຖິງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາຢ່າງວ່ອງ​ໄວ​ຂອງວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ Quantum ໃນ​ໂລກ ແລະ ພວມ​ຄ່ອຍໆ​ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ, ສ້າງກຳ​ລັງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ນີ້​ຜ່ານ​ການ​ພັດ​ທະ​ນ​າ​ແຫຼ່ງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ສູງ, ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ​ໂດຍ​ພື້ນ​ຖານ, ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ບັນ​ດາ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ, ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ແລະ ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ. ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຕີ​ລາ​ຄ​ສູງ​ບັນ​ດາ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ຂອງ ອິດ​ສະ​ລາ​ແອັນ ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ສູງ​ເວົ້າ​ລວມ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ Quantum ເວົ້າ​ສະ​ເພາະ, ພ້ອມ​ທັງ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຢາກ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ລະ​ຫວ່າງ​ບັນ​ດາ​ຮາກ​ຖານ​ການ​ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ, ບຳ​ລຸງ​ສ້າງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອ​ນ​ມະ​ນຸດ ແລະ ຖ່າຍ​ທອດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຂົງ​ເຂດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ກ້າວ​ໜ້າ, ໃນ​ນັ້ນ​ມີ Quantum Computing.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຂີດໝາຍ ຫວຽດນາມ ທີ່ການສົນທະນາ Shangri-la

ຂີດໝາຍ ຫວຽດນາມ ທີ່ການສົນທະນາ Shangri-la

ບົດຄຳເຫັນນຳສະເໜີຂອງທ່ານ ໂຕເລິມ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ທີ່ການສົນທະນາຄັ້ງທີ 23 ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ສິງກະໂປ ໄດ້ສ້າງຄວາມສົນໃຈ, ສ້າງຂີດໝາຍຢ່າງແຮງໃນວົງການນັກຄົ້ນຄວ້າສາກົນໂດຍໄວ.
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