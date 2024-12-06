ຂ່າວສານ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ສະວິດ - ຫວຽດນາມ ມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດແບບຍືນຍົງ 06/12/2024 ວິໄສທັດຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າຮອດປີ 2025 ແມ່ນເປີດກວ້າງຜົນກະທົບຂອງເວທີປາໄສ, ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຄົ້ນຫາບັນດາໂອກາດບໍ່ພຽງແຕ່ລະຫວ່າງ ສະວິດ ແລະ ຫວຽດນາມເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ໄກກ່ວາອີກ ຄະນະການນຳ ເວທີປາໄສເສດຖະກິດ ສະວິດ - ຫວຽດນາມ (SVEF) (ພາບ: TTXVN)ຢູ່ເຊີແນວ, ສະວິດ, ເວທີປາໄສເສດຖະກິດ ສະວິດ - ຫວຽດນາມ (SVEF) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມໃນວັນທີ 4 ທັນວາ ເພື່ອຕີລາຄາການເຄື່ອນໄຫວໃນປີ 2024 ແລະ ສ້າງໂຄງການໃຫ້ແກ່ປີ 2025, ດ້ວຍເປົ້າໝາຍເພີ່ມທະວີການພົວພັນເສດຖະກິດ - ວັດທະນະທຳ ລະຫວ່າງ ສະວິດ ແລະ ຫວຽດນາມ. ປີ 2025, SVEF ຈະສຸມໃສ່ການຊຸກຍູ້ລັກສະນະຍືນຍົງ, ແກ້ໄຂການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ພັດທະນາກຳລັງແຮງງານ. ທ່ານ Philip Rosler ປະທານ SVEF, ເນັ້ນໜັກວ່າ SVEF 2025 ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນເຫດການເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງແມ່ນປັດໄຈຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື, ປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ຄວາມວັດທະນາຖາວອນລວມ. ວິໄສທັດຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າຮອດປີ 2025 ແມ່ນເປີດກວ້າງຜົນກະທົບຂອງເວທີປາໄສ, ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຄົ້ນຫາບັນດາໂອກາດບໍ່ພຽງແຕ່ລະຫວ່າງ ສະວິດ ແລະ ຫວຽດນາມເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ໄກກ່ວາອີກ. ທ່ານ ຫງວຽນໂຮ່ນາມ ຮອງປະທານ SVEF ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ນຳມາເຊິ່ງຫຼາຍໂອກາດໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດສາກົນ ຍ້ອນການພັດທະນາເສດຖະກິດຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ມີທີ່ຕັ້ງບົດບາດຍຸດທະສາດ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)