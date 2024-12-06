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ຂ່າວສານ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື ສະ​ວິດ - ຫວຽດ​ນາມ ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ວິໄສທັດຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າຮອດປີ 2025 ແມ່ນເປີດກວ້າງຜົນກະທົບຂອງເວທີປາໄສ, ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຄົ້ນຫາບັນດາໂອກາດບໍ່ພຽງແຕ່ລະຫວ່າງ ສະວິດ ແລະ ຫວຽດນາມເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ໄກກ່ວາອີກ
ຄະນະການນຳ ເວທີປາໄສເສດຖະກິດ ສະວິດ - ຫວຽດນາມ (SVEF) (ພາບ: TTXVN)
ຢູ່ເຊີແນວ, ສະວິດ, ເວທີປາໄສເສດຖະກິດ ສະວິດ - ຫວຽດນາມ (SVEF) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມໃນວັນທີ 4 ທັນວາ ເພື່ອຕີລາຄາການເຄື່ອນໄຫວໃນປີ 2024 ແລະ ສ້າງໂຄງການໃຫ້ແກ່ປີ 2025, ດ້ວຍເປົ້າໝາຍເພີ່ມທະວີການພົວພັນເສດຖະກິດ - ວັດທະນະທຳ ລະຫວ່າງ ສະວິດ ແລະ ຫວຽດນາມ. ປີ 2025, SVEF ຈະສຸມໃສ່ການຊຸກຍູ້ລັກສະນະຍືນຍົງ, ແກ້ໄຂການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ພັດທະນາກຳລັງແຮງງານ. ທ່ານ Philip Rosler ປະທານ SVEF, ເນັ້ນໜັກວ່າ SVEF 2025 ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນເຫດການເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງແມ່ນປັດໄຈຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື, ປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ຄວາມວັດທະນາຖາວອນລວມ. ວິໄສທັດຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າຮອດປີ 2025 ແມ່ນເປີດກວ້າງຜົນກະທົບຂອງເວທີປາໄສ, ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຄົ້ນຫາບັນດາໂອກາດບໍ່ພຽງແຕ່ລະຫວ່າງ ສະວິດ ແລະ ຫວຽດນາມເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ໄກກ່ວາອີກ. ທ່ານ ຫງວຽນໂຮ່ນາມ ຮອງປະທານ SVEF ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ນຳມາເຊິ່ງຫຼາຍໂອກາດໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດສາກົນ ຍ້ອນການພັດທະນາເສດຖະກິດຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ມີທີ່ຕັ້ງບົດບາດຍຸດທະສາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປີ 2025: ໃຫ້ບຸລິມະສິດການເຕີບໂຕ, ສູ້ຊົນ GDP ບັນລຸປະມານ 8%

ປີ 2025: ໃຫ້ບຸລິມະສິດການເຕີບໂຕ, ສູ້ຊົນ GDP ບັນລຸປະມານ 8%

ປິ 2025, ຫວຽດນາມ ຕ້ອງໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ການເຕີບໂຕ, ສູ້ຊົນ GDP ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 8%, ກໍ່ສ້າງສຳເລັດເສັ້ນທາງບົກຄວາມໄວສູງຢ່າງຫນ້ອຍສຸດ 3.000 km. ນີ້ແມ່ນບັນດາເປົ້າໝາຍສຳຄັນ ຊື່ງລັດຖະບານຕ້ອງສູ້ຊົນປະຕິບັດໃຫ້ສຳເລັດ, ປະກອບສ່ວນສ້າງປະຖົມປັດໄຈເພື່ອໃຫ້ປະເທດຊາດກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດບືນຕົວຂຶ້ນສ້າງຄວາມຮັ່ງມີ,ເຂັ້ມແຂງ, ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂອງປະເທດຊາດ.
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