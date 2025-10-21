ຂ່າວສານ
ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ - ເບລາຣຸດ
ໃນການພົບປະເຈລະຈາ, ທ່ານພົນເອກ ຫງວຽນເຕິນເກືອງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດແນວທາງການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ; ຢຶດໝັ້ນນະໂຍບາຍປ້ອງກັນປະເທດ “4 ບໍ່” ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດລວມ, ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ. ທ່ານພົນເອກ ຫງວຽນເຕິນເກືອງ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມືທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນເອກະສານທີ່ໄດ້ລົງນາມແລ້ວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືອື່ນທີ່ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຄື ວິທະຍາສາດການທະຫານ, ເສນາຮັກ.
ສ່ວນທ່ານພົນຈັດຕະວາ Muraveiko Pavel Nikolaevich ເຫັນດີຕໍ່ທັດສະນະຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບສະພາບການໂລກ, ພາກພື້ນ, ຢັ້ງຢືນ ສ. ເບລາຣຸດ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດທີ່ມີນະໂຍບາຍມິດຕະພາບ, ພ້ອມກັນພັດທະນາເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ພັດທະນາ. ທ່ານພົນຈັດຕະວາ Pavel Muraveiko ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ຮັບທະຫານ ເບລາຣຸດ ມາຮຽນພາສາ ຫວຽດນາມ, ຜ່ານນັ້ນ ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ, ປະເທດຊາດ, ຊາວ ຫວຽດນາມ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານພົນຈັດຕະວາ Muraveiko Pavel Nikolaevich ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ./.