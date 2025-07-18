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ຂ່າວສານ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຂັ້ນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ລ​ະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຝ​ລັ່ງ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15 – 16 ກໍລະກົດ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຝລັ່ງ ດິງຕວານຖັງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ປະຕິບັດການຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ເຂດ Normandie - ໜຶ່ງໃນບັນດາສູນເສດຖະກິດທີ່ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນທີ່ສຸດຂອງ ຝລັ່ງ, ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນສອງປະເທດ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດິງຕວານຖັງ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານຢູ່ທ່າກ່ຳປັນ Caen-Ouistreham -ຢູ່ເຂດ Normandie (ພາບ: TTXVN)

ຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ເຮັດວຽກກັບຫ້ອງການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳເຂດ Normandie (CCI Normandie), ຫ້ອງການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳນະຄອນ Caen, ຢ້ຽມຢາມທ່າກ່ຳປັ່ນ Caen – Ouistreham ແລະ ພົບປະເຈົ້າຄອງນະຄອນ Fleury – sur – Orne. ໃນການເຮັດວຽກ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດິງຕວານຖັງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ເຂດ Normandie, ດ້ວຍທີ່ຕັ້ງເປັນເຂດມີພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ທ່າກ່ຳປັ່ນທະເລສຳຄັນ ແລະ ທ່າແຮງໃນຫຼາຍຂົງເຂດຍຸດທະສາດ, ໄດ້ກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ບໍ່ອາດພາດໄດ້ໃນຍຸດທະສາດການທູດທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາເຂດພາກຂອງ ຝລັ່ງ, ພິເສດ ເມື່ອສອງປະເທດຫາກໍ່ຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ກໍໄດ້ເຜີຍໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບບັນດາຍຸດທະສາດພັດທະນາໃຫຍ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງຄົມມະນາຄົມ, ພະລັງງານນິວເຄຼຍ… ພ້ອມດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການຮ່ວມມື, ຮັບມອບຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີຂອງ ຫວຽດນາມ.

ຕາມທ່ານນາງ Delphine Wahl, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ CCI Normandie ແລ້ວ, ນີ້ແມ່ນເຂດທີ່ມີລັກສະນະອຸດສາຫະກຳ ແລະ ສົ່ງອອກສູງທີ່ສຸດຂອງ ຝລັ່ງ, ດັ່ງນັ້ນ, ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ວິສາຫະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດຢ່າງແທດຈິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ຄວາ​ມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຊອກ​ຫາ​ອັດ​ຖິ​ທະ​ຫານ​ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ທີ່​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ໃນ​ປາງ​ສົງ​ຄາມ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ຄວາ​ມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຊອກ​ຫາ​ອັດ​ຖິ​ທະ​ຫານ​ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ທີ່​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ໃນ​ປາງ​ສົງ​ຄາມ

ອາເມລິກາ ຍັງຄົງມານະພະຍາຍາມຈົນສຸດຄວາມສາມາດເພື່ອຊອກຫາ ແລະ ຢັ້ງຢືນຂໍ້ມູນຢ່າງຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບບັນດາທະຫານທີ່ຫາຍສາບສູນໃນສົງຄາມ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄວາມມານະພະຍາຍາມມະນຸດສະທຳນີ້ໄດ້ຮັບການຮັກສາ ຍ້ອນການຮ່ວມມືທີ່ມີມາຍາວນານຈາກລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ.
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