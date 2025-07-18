ຂ່າວສານ
ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຝລັ່ງ
ຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ເຮັດວຽກກັບຫ້ອງການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳເຂດ Normandie (CCI Normandie), ຫ້ອງການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳນະຄອນ Caen, ຢ້ຽມຢາມທ່າກ່ຳປັ່ນ Caen – Ouistreham ແລະ ພົບປະເຈົ້າຄອງນະຄອນ Fleury – sur – Orne. ໃນການເຮັດວຽກ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດິງຕວານຖັງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ເຂດ Normandie, ດ້ວຍທີ່ຕັ້ງເປັນເຂດມີພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ທ່າກ່ຳປັ່ນທະເລສຳຄັນ ແລະ ທ່າແຮງໃນຫຼາຍຂົງເຂດຍຸດທະສາດ, ໄດ້ກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ບໍ່ອາດພາດໄດ້ໃນຍຸດທະສາດການທູດທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາເຂດພາກຂອງ ຝລັ່ງ, ພິເສດ ເມື່ອສອງປະເທດຫາກໍ່ຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ກໍໄດ້ເຜີຍໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບບັນດາຍຸດທະສາດພັດທະນາໃຫຍ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງຄົມມະນາຄົມ, ພະລັງງານນິວເຄຼຍ… ພ້ອມດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການຮ່ວມມື, ຮັບມອບຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີຂອງ ຫວຽດນາມ.
ຕາມທ່ານນາງ Delphine Wahl, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ CCI Normandie ແລ້ວ, ນີ້ແມ່ນເຂດທີ່ມີລັກສະນະອຸດສາຫະກຳ ແລະ ສົ່ງອອກສູງທີ່ສຸດຂອງ ຝລັ່ງ, ດັ່ງນັ້ນ, ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ວິສາຫະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດຢ່າງແທດຈິງ.