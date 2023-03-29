ຂ່າວສານ
ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ຫວຽດນາມ - ຈີນ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ຫວາງໜິງ, ເລຂາພັກແຂວງໆ ຢຸນໜານ, ເຊິ່ງພວມຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມ ລະຫວ່າງ ເລຂາຄະນະພັກບັນດາແຂວງ ຮ່າຢາງ, ລາວກາຍ, ລາຍເຈົາ, ດ້ຽນບຽນຂອງ ຫວຽດນາມ ກັບ ແຂວງຢຸນໜານ, ຈີນ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ປາດຖະໜາວ່າ ແຂວງ ຢຸນໜານ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນເຂດຊາຍແດນຕິດກັບ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ເຊື່ອມຊຶມມິດຕະພາບ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ, ຫັນຖະແຫຼງການຮ່ວມທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ຢ່າງເປັນທາງການ ຫວ່າງແລ້ວນີ້ ໃຫ້ເປັນລະອຽດ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ.
ສ່ວນທ່ານ ຫວາງໜິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ແຂວງ ຢຸນໜານ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັບທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆຂອງ ຫວຽດນາມ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບລະຫວ່າງທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ; ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືຢ່າງແທດຈິງ, ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ.
ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານ ເລຮວ່າຍຈູງ, ຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ກໍໄດ້ມີການເຮັດວຽກກັບທ່ານ ຫວາງໜິງ, ເລຂາພັກແຂວງໆ ຢຸນໜານ ເຊັ່ນດຽວກັນ.