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ຂ່າວສານ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ ຫວຽດ​ນາມ - ຈີນ

ແຂວງ ຢຸນໜານ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັບທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆຂອງ ຫວຽດນາມ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບລະຫວ່າງທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ; ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືຢ່າງແທດຈິງ, ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ.
  ບັນດາຜູ້ແທນຖ່າຍຮູບເປັນທີ່ລະນຶກ (ພາບ: TTXVN)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ຫວາງໜິງ, ເລຂາພັກແຂວງໆ ຢຸນໜານ, ເຊິ່ງພວມຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມ ລະຫວ່າງ ເລຂາຄະນະພັກບັນດາແຂວງ ຮ່າຢາງ, ລາວກາຍ, ລາຍເຈົາ, ດ້ຽນບຽນຂອງ ຫວຽດນາມ ກັບ ແຂວງຢຸນໜານ, ຈີນ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ປາດຖະໜາວ່າ ແຂວງ ຢຸນໜານ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນເຂດຊາຍແດນຕິດກັບ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ເຊື່ອມຊຶມມິດຕະພາບ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ, ຫັນຖະແຫຼງການຮ່ວມທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ຢ່າງເປັນທາງການ ຫວ່າງແລ້ວນີ້ ໃຫ້ເປັນລະອຽດ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ.

ສ່ວນທ່ານ ຫວາງໜິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ແຂວງ ຢຸນໜານ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັບທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆຂອງ ຫວຽດນາມ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບລະຫວ່າງທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ; ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືຢ່າງແທດຈິງ, ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ.

ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານ ເລຮວ່າຍຈູງ, ຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ກໍໄດ້ມີການເຮັດວຽກກັບທ່ານ ຫວາງໜິງ, ເລຂາພັກແຂວງໆ ຢຸນໜານ ເຊັ່ນດຽວກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຖະແຫຼງຂ່າວ: ລາງວັນທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂ່າວສານ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຄັ້ງທີ IX

ຖະແຫຼງຂ່າວ: ລາງວັນທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂ່າວສານ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຄັ້ງທີ IX

ວັນ​ທີ 29 ມີນາ 2023, ຄະນະຊີ້ນຳວຽກງານຂ່າວສານ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມ​ສູນ​ກາງ, ສຳນັກ​ຂ່າວສານ ​ຫວຽດນາມ ​ແລະ ບັນດາ​ອົງການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ໄດ້​ຈັດ​ງານ​ຖະແຫຼງຂ່າວ​ ​ປຸກ​ລະ​ດົມ​ລາງວັນທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂ່າວສານ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຄັ້ງທີ IX.
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