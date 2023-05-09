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ຂ່າວສານ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມືຫຼາຍ​ດ້ານ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ກາ​ຕາ

ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ໂດຮາ ເຫັນດີເປັນເອກະສັນສືບຕໍ່ປັບປຸງການພົວພັນດ້ານການເມືອງ - ການຕ່າງປະເທດໃຫ້ດີງາມກວ່າອີກ ຜ່ານການເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ.
ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ແລະ ຮອງກະສັດ ກາຕາ Sheikh Abdullah Bin Hamad Al Thani (ພາບ: TTXVN)

ຫວຽດນາມ ແລະ ກາຕາ ມີຄວາມປາດຖະໜາ ແລະ ຕັດສິນໃຈຢາກຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານກວ່າອີກ, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ. ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ໂດຮາ ເຫັນດີເປັນເອກະສັນສືບຕໍ່ປັບປຸງການພົວພັນດ້ານການເມືອງ - ການຕ່າງປະເທດໃຫ້ດີງາມກວ່າອີກ ຜ່ານການເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ. ນີ້ແມ່ນຄຳຢືນຢັນຂອງທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ແລະ ຮອງກະສັດ ກາຕາ Sheikh Abdullah Bin Hamad Al Thani ຢູ່ການພົບປະເຈລະຈາທີ່ ຖືກດຳເນີນໃນວັນທີ 7 ພຶດສະພາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ໂດຮາ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ  ກາຕາ ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 6 ພຶດສະພາ - 8 ພຶດສະພາ ຂອງທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ.

        ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ສອງປະເທດຍັງມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງເພື່ອຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການທ່ອງທ່ຽວ… ສອງຝ່າຍເຫັນດີສົມທົບກັນຈັດເຫດການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ການຄ້າ, ເວທີປາໄສດຳເນີນທຸລະກິດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ເຫັນດີຍົກສູງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກອງທຶນ, ວິສາຫະກິດລົງທຶນຂອງແຕ່ລະປະເທດໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການຂົນສົ່ງ, ທ່າກ່ຳປັ່ນທະເລ, ພະລັງງານທົດແທນ… ສອງຝ່າຍເຫັນດີຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ III ຄະນະກຳມະການປະສົມ ຫວຽດນາມ - ກາຕາ; ຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາ, ລົງນາມໃນສັນຍາ, ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືສອງຝ່າຍເພື່ອສ້າງກອບນິຕິກຳໃນການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ສົມບູນແບບ.

        ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ກາຕາ Mohammed bin Hamad bin Qassim Al Abdullah Al Thani.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ເປັນສະມາຊິກຕັ້ງໜ້າ, ມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ ອາຊຽນ

ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ເປັນສະມາຊິກຕັ້ງໜ້າ, ມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ ອາຊຽນ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ສະແດງໃຫ້ຫັນຄວາມມຸ່ງຫວັງ ແລະ ຄວາມມານະພະຍາຍາມຈຂອງບັນດາປະເທດ ແມ່ນສູ້ຊົນນຳ ອາຊຽນ ໃຫ້ກາຍເປັນຈຸດສຸມ, ເປັນກຳລັງໜູນຂອງການເຕີບໂຕ.
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