ຂ່າວສານ
ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ຊູແອັດ ໃນຂົງເຂດພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ກ່າວຄຳເຫັນໄຂລາຍການ, ທ່ານນາງ Ann Mawe ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຊູແອັດປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຫວັງວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງປະເທດຈະພ້ອມກັນເພີ່ມທະວີການສົມທົບ, ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ.
ລາຍການ “ນຳໜ້າຢ່າງບຸກທະລຸ" (ພາບ: TTXVN)
ຕອນບ່າຍວັນທີ 2 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 53 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ຊູແອັດ, ສະຖານທູດ ຊູແອັດ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ສະຫະພັນການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ (VCCI) ໄດ້ສົມທົບກັນຈັດລາຍການ “ນຳໜ້າຢ່າງບຸກທະລຸ”, ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ຊູແອັດ ໃນຂົງເຂດພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ກ່າວຄຳເຫັນໄຂລາຍການ, ທ່ານນາງ Ann Mawe ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຊູແອັດປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຫວັງວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງປະເທດຈະພ້ອມກັນເພີ່ມທະວີການສົມທົບ, ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ, ພ້ອມກັນມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດແບບຍືນຍົງ, ວັດທະນາຖາວອນກ່ວາ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໄດ້ດີກ່ວາ.
ສ່ວນທ່ານ ຫວໍວັນຮວານ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຕີລາຄາສູງ ຂໍ້ລິເລີ່ມໃນການຈັດລາຍການ “ນຳໜ້າຢ່າງບຸກທະລຸ”, ທ່ານກໍ່ຖືວ່າ ເລື່ອງສອງຝ່າຍພ້ອມກັນແບ່ງປັນວິໄສທັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວຊຸກຍູ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງມີຄວາມໝາຍສຳຄັນໃນສະພາບການໂລກພວມມີການປ່ຽນແປງໃຫຍ່ ແລະ ການແຜ່ຂະຫຍາຍຄວາມສ່ຽງແບບໃໝ່. ທ່ານກໍ່ເນັ້ນໜັກວ່າ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຊູແອັດກໍ່ຄືປະຊາຄົມສາກົນໃນດ້ານການເງິນຂຽວ, ເຕັກໂນໂລຢີຂຽວ ແລະ ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)