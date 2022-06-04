Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື ຫວຽດ​ນາມ - ຊູ​ແອັດ ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂລາຍການ, ທ່ານນາງ Ann Mawe ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຊູແອັດປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຫວັງວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງປະເທດຈະພ້ອມກັນເພີ່ມທະວີການສົມທົບ, ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ.

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂລາຍການ, ທ່ານນາງ Ann Mawe ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຊູແອັດປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຫວັງວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງປະເທດຈະພ້ອມກັນເພີ່ມທະວີການສົມທົບ, ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ.

    

ລາຍການ “ນຳໜ້າຢ່າງບຸກທະລຸ" (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 2 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 53 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ຊູແອັດ, ສະຖານທູດ ຊູແອັດ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ສະຫະພັນການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ (VCCI) ໄດ້ສົມທົບກັນຈັດລາຍການ “ນຳໜ້າຢ່າງບຸກທະລຸ”, ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ຊູແອັດ ໃນຂົງເຂດພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂລາຍການ, ທ່ານນາງ Ann Mawe ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຊູແອັດປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຫວັງວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງປະເທດຈະພ້ອມກັນເພີ່ມທະວີການສົມທົບ, ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ, ພ້ອມກັນມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດແບບຍືນຍົງ, ວັດທະນາຖາວອນກ່ວາ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໄດ້ດີກ່ວາ.

ສ່ວນທ່ານ ຫວໍວັນຮວານ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຕີລາຄາສູງ ຂໍ້ລິເລີ່ມໃນການຈັດລາຍການ “ນຳໜ້າຢ່າງບຸກທະລຸ”, ທ່ານກໍ່ຖືວ່າ ເລື່ອງສອງຝ່າຍພ້ອມກັນແບ່ງປັນວິໄສທັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວຊຸກຍູ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງມີຄວາມໝາຍສຳຄັນໃນສະພາບການໂລກພວມມີການປ່ຽນແປງໃຫຍ່ ແລະ ການແຜ່ຂະຫຍາຍຄວາມສ່ຽງແບບໃໝ່. ທ່ານກໍ່ເນັ້ນໜັກວ່າ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຊູແອັດກໍ່ຄືປະຊາຄົມສາກົນໃນດ້ານການເງິນຂຽວ, ເຕັກໂນໂລຢີຂຽວ ແລະ ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

24 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ຫຼຸດລົງ

24 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ຫຼຸດລົງ

ມີຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິ 9.146 ຄົນ, ອັນໃດ້ໄດ້ຍົກຍອດຈຳນວນຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິ ຂຶ້ນເຖິງ 9.486.806 ຄົນ ແລະ ບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top