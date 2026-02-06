Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - ມົງ​ໂກນ​ ໃຫ້​ນັບ​ມື້​ນັບ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ແຮງ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 5 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ມົງໂກນເລຍ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດປະເພນີ “Tsagaan Sar” ຂອງປະຊາຊົນ ມົງໂກນເລຍ.
ພາບປະກອບ: TTXVN
ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫງວຽນມິງຫວູໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນໄປຍັງລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນມົງໂກນເລຍ ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນເຕັດປະເພນີ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການເພີ່ມທະວີການພົວພັນ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ມີແຕ່ດົນນານຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ໃນນັ້ນມີ ມົງໂກນ, ປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ພ້ອມກັບລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ມົງໂກນເລຍ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ມົງໂກນ ໃຫ້ນັບມືນັບພັດທະນາ.
ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ມົງໂກນປະຈຳ ຫວຽດນາມ Jigiee sereẹav ຢັ້ງຢືນວ່າ ມົງໂກນເລຍ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກ ພັດທະນາການພົວພັນ, ການຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຍາວນານກັບ ຫວຽດນາມ - ຄູ່ຮ່ວມມືແຖວໜ້າຂອງ ມົງໂກນເລຍ ຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເປັນ​ປະ​ທານ​ຮ່ວມ​ການ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ຜູ້​ນຳ​ໜ້າ​ຂອງ​ສາມ​ພັກ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ - ລາວ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເປັນ​ປະ​ທານ​ຮ່ວມ​ການ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ຜູ້​ນຳ​ໜ້າ​ຂອງ​ສາມ​ພັກ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ - ລາວ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 06 ກຸມພາ, ຢູ່ສຳນັກງານພັກປະຊາຊົນກຳປູເຈຍ (CPP) ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍທ່ານ Hun Sen ປະທານພັກ CPP ແລະ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມການພົບປະລະຫວ່າງຜູ້ນຳໜ້າຂອງສາມພັກ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ - ລາວ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top