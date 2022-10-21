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ຂ່າວສານ

ຊຸກ​ຍູ້​ການມອບ​ສິດ​ໃຫ້​ແກ່​ແມ່​ຍິງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ - ສັງ​ຄົມ

ວັນທີ 19 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ 20/10, ອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດການໂອ້ລົມສົນທະນາກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການເມືອງຂອງ ແມ່ຍິງ, ກໍຄືບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງແມ່ຍິງສຳລັບການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ.

ວັນທີ 19 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ 20/10, ອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດການໂອ້ລົມສົນທະນາກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການເມືອງຂອງ ແມ່ຍິງ, ກໍຄືບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງແມ່ຍິງສຳລັບການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ.

    

ຈຳນວນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ (ພາບ: TTXVN)

ຕາມຂໍ້ສັງເກດຂອງ UNDP ແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ຄວາມກ້າວໜ້າຫຼາຍພໍສົມຄວນ ເມື່ອທຽບໃສ່ບັນດາປະເທດຢູ່ພາກພື້ນໃນການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ, ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນຊີວິດດ້ານການເມືອງຂອງປະເທດຊາດ. ຕາມບົດລາຍງງານ “ຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ ໃນທົ່ວໂລກ” ຂອງເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ ປີ 2022, ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ 0,705 ຄະແນນ  (ລະດັບການຄິດໄລ່ແຕ່ 0 - 1 ຄະແນນ) ກ່ຽວກັບດັດຊະນີຜິດດ່ຽງລະຫວ່າງ ຍິງ - ຊາຍ, ຢືນອັນດັບທີ 83/146 ປະເທດ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 4 ຂັ້ນເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2021. ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ປີ 2021 ກໍຊີ້ໃຫ້ເຫັນ ການເພີ່ມຂຶ້ນກ່ຽວກັບເພດຍິງຂອງຈຳນວນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ.

ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແຂວງ​ເບັ້ນ​ແຈ ສົ່ງ​ເສີມ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ນຳ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ກະ​ເສດ, ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ​ເຂົ້າ​ຕະຫຼາດ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອິດ​ສະ​ລາມ

ແຂວງ​ເບັ້ນ​ແຈ ສົ່ງ​ເສີມ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ນຳ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ກະ​ເສດ, ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ​ເຂົ້າ​ຕະຫຼາດ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອິດ​ສະ​ລາມ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວາ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຕ່າງປະເທດຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງ, ໜູນຊ່ວຍແຂວງເບັ້ນແຈ ກໍ່ຄືບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືເສດຖກິດກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໃນໂລກ.
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