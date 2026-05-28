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ຂ່າວສານ

ຊຸກຍູ້ “3 ເຊື່ອມຕໍ່” ເພື່ອສ້າງເປັນເຂດເສດຖະກິດເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ກັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ

ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດຕ້ອງຫຼາຍກວ່າການແລກປ່ຽນສິນຄ້າທຳມະດາ, ມຸ່ງໄປເຖິງເລື່ອງພ້ອມກັນຜະລິດ, ພ້ອມກັນປຸງແຕ່ງ, ພ້ອມກັນຈຳໜ່າຍ ແລະ ພ້ອມກັນສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ.
  ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ (ພາບ: TTXVN)  

“ຕ້ອງ​ຊຸກ​ຍູ້ “3 ເຊື່ອມ​ຕໍ່” ເພື່ອ​ສ້າງ​ເປັນ​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ເພີ່​ມ​ເຕີມ​ໃຫ້​ແກ່​ກັນ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ໄທ”. ນີ້​ແມ່ນ​ຄຳ​ຢືນ​ຢັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ທີ່​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ - ໄທ, ຈ​ັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຕອນ​ບ່າຍວັນ​ທີ 28 ພຶດ​ສະ​ພາ, ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ ບາງກອກ, ປະ​ເທດ​ ໄທ​, ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ລາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ ໄທ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ.

ກ່າວ​ຄຳ​ເຫ​ັນ​ທີ່​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ, ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ສະ​ເໜີ​ວ່າ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ 2 ປະ​ເທ​ດ​ຕ້ອງ​ຫຼາຍກວ່າ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ສິນ​ຄ້າ​ທຳ​ມະ​ດາ, ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງເລື່ອງ​ພ້​ອມ​ກັນ​ຜະ​ລິດ, ພ້ອມ​ກັນ​ປຸງ​ແຕ່ງ, ພ້ອມ​ກັນ​ຈຳ​ໜ່າຍ ແລະ ພ້ອມ​ກັນ​ສ້າງ​ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ການ​ຄ້າ. ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ:

“ ການ​ຊຸກ​ຍູ້ “3 ເຊື່ອມ​ຕໍ່” ເພື່ອ​ສ້າງ​ເປັນ​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ເພີ່​ມ​ເຕີມ​ໃຫ້​ແກ່​ກັນ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ໄທ. ກ່ອນ​ອື່ນ​ໝົດ​ແມ່ນ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ການ​ຜະ​ລິດ, ລວມ​ມີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​​ລະ​ບົບ​ສະ​ໜອງ, ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ໃຫ້​ເລິກ​ເຊິ່ງກວ່າ; ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ດ້ານ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ ແລະ ສຸດ​ທ້າຍ​ແມ່ນ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ, ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ສີ​ຂຽວ, ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໝູນ​ວຽນ, ພະ​ລັງ​ງານ​ສະ​ອາດ, ເສດ​ຖະ​ກິດ​ດີ​ຈີ​ຕອນ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ ແລະ ບຳ​ລຸງ​ສ້າງ​ແຫຼ່ງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາງວັນ​ຊາວ​ເຄວ ປີ 2026: ເຊ​ີດ​ຊູ 123 ພື້ນ​ຖານ, ການ​ບໍ​ລິ​ການ ແລະ ມາດ​ຕະ​ການ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ດີ​ເດັ່ນ

ລາງວັນ​ຊາວ​ເຄວ ປີ 2026: ເຊ​ີດ​ຊູ 123 ພື້ນ​ຖານ, ການ​ບໍ​ລິ​ການ ແລະ ມາດ​ຕະ​ການ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ດີ​ເດັ່ນ

ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 28 ພຶ​ດ​ສະ​ພາ, ຢູ່​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ອຸ​ປະ​ຖຳ​ຈາກ​ກະ​ຊວງວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ ຫວຽດ​ນາມ, ສະ​ຫະ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ຊ​ອັບ​ແວ ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ຫວຽດ​ນາມ (VINASA) ໄດ້​ຈັດ​ພິ​ທີ​ເຊີດ​ຊູ ແລະ ມອບ​ລາງວັນ ຊາວ​ເຄວ ປີ 2026.
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