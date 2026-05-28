ຂ່າວສານ
ຊຸກຍູ້ “3 ເຊື່ອມຕໍ່” ເພື່ອສ້າງເປັນເຂດເສດຖະກິດເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ກັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ
“ຕ້ອງຊຸກຍູ້ “3 ເຊື່ອມຕໍ່” ເພື່ອສ້າງເປັນເຂດເສດຖະກິດເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ກັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ”. ນີ້ແມ່ນຄຳຢືນຢັນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ທີ່ເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ໄທ, ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບາງກອກ, ປະເທດ ໄທ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມລາຊະອານາຈັກ ໄທ ຢ່າງເປັນທາງການ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ສະເໜີວ່າ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດຕ້ອງຫຼາຍກວ່າການແລກປ່ຽນສິນຄ້າທຳມະດາ, ມຸ່ງໄປເຖິງເລື່ອງພ້ອມກັນຜະລິດ, ພ້ອມກັນປຸງແຕ່ງ, ພ້ອມກັນຈຳໜ່າຍ ແລະ ພ້ອມກັນສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ ການຊຸກຍູ້ “3 ເຊື່ອມຕໍ່” ເພື່ອສ້າງເປັນເຂດເສດຖະກິດເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ກັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ. ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ການຜະລິດ, ລວມມີການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບສະໜອງ, ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກວ່າ; ເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສຸດທ້າຍແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ການຫັນປ່ຽນ, ຊຸກຍູ້ການດຳເນີນທຸລະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ພະລັງງານສະອາດ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ”.