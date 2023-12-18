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ຂ່າວສານ

ຊຸກຍູ້ “ການທູດມະຫາຊົນໃນສັງກາດດີຈີຕອນ”

ທີ່ວາລະປະຊຸມ, ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາສະຖານທູດ, ສະຖານກົງສູນ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຕ່າງປະເທດ ໄດ້ແບ່ງປັນບົດຮຽນຂອງບັນດາປະເທດກ່ຽວກັບການທູດມະຫາຊົນບົນພື້ນຖານດີຈີຕອນ.
(ທີ່ວາລະປະຊຸມ “ການທູດມະຫາຊົນໃນສັງກາດດີຈີຕອນ”)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ທັນວາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ຈັດວາລະປະຊຸມຫົວເລື່ອງສະເພາະ ວຽກງານການທູດວັດທະນະທຳ ແລະ ຂໍ້ມູນການຕ່າງປະເທດ “ການທູດມະຫາຊົນໃນສັງກາດດີຈີຕອນ”. ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຕ່າງປະເທດ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບກົນໄກ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ວິທີລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງໃນວຽກງານການທູດວັດທະນະທຳໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ທີ່ວາລະປະຊຸມ, ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາສະຖານທູດ, ສະຖານກົງສູນ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຕ່າງປະເທດ ໄດ້ແບ່ງປັນບົດຮຽນຂອງບັນດາປະເທດກ່ຽວກັບການທູດມະຫາຊົນບົນພື້ນຖານດີຈີຕອນ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ກໍຕີລາຄາສະພາບຕົວຈິງຂອງການຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານການຕ່າງປະເທດ, ໄຈ້ແຍກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຖອດທອນບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ, ຍົກອອກຂໍ້ສະເໜີແນະ ເພື່ອລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນດີຈີຕອນໂຄສະນາພາບພົດ ຫວຽດນາມ. ວາລະປະຊຸມກໍ່ປຶກສາຫາລືກົນໄກ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ວີທີລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງໃນວຽກງານການທູດວັດທະນະທຳໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ສິ້ນສຸດການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ສິ້ນສຸດການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 18 ທັນວານີ້, ເຮືອບີນພິເສດທີ່ນຳສົ່ງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ສິ້ນສຸດການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ( ອາຊຽນ) - ຍີ່ປຸ່ນແລະການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ.
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