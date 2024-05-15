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ຂ່າວສານ

ຊຸກຍູ້ສັນຍານ 5G ແລະ ປິດສັນຍານ 2G ຕາມແຜນການ

ນັບແຕ່ເດືອນ ກັນຍາ 2026 ຈະຍຸດການກະຈານສັນຍານ 2G ແລະ ນຳໃຊ້ ພຽງແຕ່ສັນຍານ 4G.
ການຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳໄລຍະ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ພຶດສະພາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດການຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳໄລຍະ, ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ໃນເດືອນ ເມສາ ຜ່ານມາ. ພິເສດ, ທາງກະຊວງໄດ້ແຈ້ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດແຜນການຫັນສັນຍາໂທລະສັບ 5G ເປັນການຄ້າ ແລະ ແຜນການປິດສັນຍານໂທລະສັບ 2G.

        ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ໃນເດືອນ ເມສາ ຜ່ານມາ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ໄດ້ມອບໃບອະນຸຍາດສ້າງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ສະໜອງການບໍລິການສັນຍານເຄື່ອນທີ່ທາງບົກນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ 5G ໃຫ້ກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳ - ໂທລະຄົມມະນາຄົມກອງທັບ Viettel ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດໄປສະນີໂທລະຄົມ ຫວຽດນາມ (VNPT). 2 ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວຈະຜັນຂະຫຍາຍການຫັນສັນຍານ 5G ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເປັນການຄ້າໃນປີ 2024, ສ້າງເຄືອຂ່າຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃໝ່, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ສັງຄົມດີຈີຕອນ ແລະ ລັດຖະບານດີຈີຕອນ.

        ກົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ນັບແຕ່ເດືອນ ກັນຍາ 2026 ຈະຍຸດການກະຈານສັນຍານ 2G ແລະ ນຳໃຊ້ ພຽງແຕ່ສັນຍານ 4G.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ມະ​ຕິ​ ກອງ​ປະ​ຊຸມ ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ ສ​ປ​ຊ ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາ ສະ​ມາ​ຊິກ ສ​ປ​ຊ ຂອງ​ປາ​ແລັດ​ສ​ະ​ຕິນ

ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ມະ​ຕິ​ ກອງ​ປະ​ຊຸມ ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ ສ​ປ​ຊ ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາ ສະ​ມາ​ຊິກ ສ​ປ​ຊ ຂອງ​ປາ​ແລັດ​ສ​ະ​ຕິນ

ວັນທີ 13 ພຶດສະພາ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ສືບຕໍ່ຈັດກອງປະຊຸມດ່ວນພິເສດ ກ່ຽວກັບສະພາບການຢູ່ພາກຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ບັນຫາ ປາແລັດສະຕິນ.
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