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ຂ່າວສານ

ຊຸກຍູ້ຕະຫຼາດອະສັງຫະລິມະຊັບພັດທະນາຢ່າງມີສະຖຽນລະພາບ, ຍືນຍົງ

ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຕັ້ງທາງໄກລະຫວ່າງສຳນັກງານລັດຖະບານ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ 5 ນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງເຊິ່ງລວມມີ: ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ດ່ານັ້ງ, ຫາຍຟ່ອງ, ເກີ່ນເທີ.

 ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຕັ້ງທາງໄກລະຫວ່າງສຳນັກງານລັດຖະບານ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ 5 ນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງເຊິ່ງລວມມີ: ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ດ່ານັ້ງ, ຫາຍຟ່ອງ, ເກີ່ນເທີ.

    

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VGP)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ກໍລະກົດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມພັດທະນາຕະຫຼາດອະສັງຫະລິມະຊັບຢ່າງປອດໄພ, ປອດໃສ, ຍືນຍົງ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຕັ້ງທາງໄກລະຫວ່າງສຳນັກງານລັດຖະບານ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ 5 ນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງເຊິ່ງລວມມີ: ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ດ່ານັ້ງ, ຫາຍຟ່ອງ, ເກີ່ນເທີ.

        ກ່າວຄຳເຫັນສະຫລຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ມອບໃຫ້ກະຊວງກໍ່ສ້າງຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງລະບົບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຂົງເຂດອະສັງຫະລິມະຊັບໃຫ້ສົມບູນແບບ ຮັບປະກັນລັກສະນະຄົບຊຸດ, ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງຕິດຂັດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ຕະຫຼາດອະສັງຫະລິມະຊັບພັດທະນາຢ່າງມີສະຖຽນລະພາບ, ປອດໃສ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ມອບໃຫ້ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານສົມທົບກັບກະຊວງກໍ່ສ້າງ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສ້າງໃຫ້ສົມບູນແບບ, ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະກາດໃຊ້ຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບມາດຕະການພັດທະນາຕະຫຼາດອະສັງຫະລິມະຊັບໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ, ປອດໄສ, ຍືນຍົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

RCEP ເປີດກາລະໂອກາດໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດເຄື່ອງຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ ຫວຽດນາມ ຍູ້ແຮງການສົ່ງອອກນຳເຂົ້າ

RCEP ເປີດກາລະໂອກາດໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດເຄື່ອງຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ ຫວຽດນາມ ຍູ້ແຮງການສົ່ງອອກນຳເຂົ້າ

ຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບແມ່ນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳນຳໜ້າໃນທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບການດຶງດູດແຮງງານ, ນຳໜ້າກ່ຽວກັບວົງເງິນສົ່ງອອກ, ໃນປີ 2021, ບັນລຸກ່ວາ 40 ຕື້ USD.
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