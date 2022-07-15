ຂ່າວສານ
ຊຸກຍູ້ຕະຫຼາດອະສັງຫະລິມະຊັບພັດທະນາຢ່າງມີສະຖຽນລະພາບ, ຍືນຍົງ
ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຕັ້ງທາງໄກລະຫວ່າງສຳນັກງານລັດຖະບານ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ 5 ນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງເຊິ່ງລວມມີ: ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ດ່ານັ້ງ, ຫາຍຟ່ອງ, ເກີ່ນເທີ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VGP)
ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ກໍລະກົດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມພັດທະນາຕະຫຼາດອະສັງຫະລິມະຊັບຢ່າງປອດໄພ, ປອດໃສ, ຍືນຍົງ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຕັ້ງທາງໄກລະຫວ່າງສຳນັກງານລັດຖະບານ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ 5 ນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງເຊິ່ງລວມມີ: ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ດ່ານັ້ງ, ຫາຍຟ່ອງ, ເກີ່ນເທີ.
ກ່າວຄຳເຫັນສະຫລຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ມອບໃຫ້ກະຊວງກໍ່ສ້າງຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງລະບົບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຂົງເຂດອະສັງຫະລິມະຊັບໃຫ້ສົມບູນແບບ ຮັບປະກັນລັກສະນະຄົບຊຸດ, ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງຕິດຂັດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ຕະຫຼາດອະສັງຫະລິມະຊັບພັດທະນາຢ່າງມີສະຖຽນລະພາບ, ປອດໃສ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ມອບໃຫ້ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານສົມທົບກັບກະຊວງກໍ່ສ້າງ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສ້າງໃຫ້ສົມບູນແບບ, ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະກາດໃຊ້ຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບມາດຕະການພັດທະນາຕະຫຼາດອະສັງຫະລິມະຊັບໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ, ປອດໄສ, ຍືນຍົງ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)