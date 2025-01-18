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ຂ່າວສານ

ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ - ຈີນ

ເຂົ້າຄອງ ແລະ ປະທານປະຊາຊົນນະຄອນບັນດາປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຫົວເລື່ອງ “ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສ້າງເຮືອນແຫ່ງມິດຕະພາບ ອາຊຽນ - ຈີນ: ເປີດປະຕູ ແລະ ຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດານະຄອນ”
ເວທີປາໄສ “ໂອ້ລົມສົນທະນາເຈົ້າຄອງໂລກ - ໜານໜິງ” (ພາບ: nhandan.vn)

ແຕ່ວັນທີ 15 – 18 ມັງກອນ, ເວທີປາໄສ “ໂອ້ລົມສົນທະນາເຈົ້າຄອງໂລກ - ໜານໜິງ” ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ ໜານໜິງ, ເມືອງເອກປົກຄອງດ້ວຍຕົນເອງຊົມເຜົ່າ ຈວາງ, ແຂວງ ກວາງຊີ. ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການມີທ່ານເຈົ້າຄອງ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນຂອງ 12 ນະຄອນ, ກໍ່ຄືຜູ້ຕາງໜ້າສະຖານກົງສູນບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ອາຊຽນ, ລວມມີ: ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ລາວ, ມາເລເຊຍ, ມຽນມາ ແລະ ໄທ. ຫວຽດນາມ ມີ 2 ນະຄອນຕາງໜ້າແມ່ນ ລ້າງເຊີນ (ແຂວງ ລ້າງເຊີນ) ແລະ ນະຄອນ ມອງກາຍ (ແຂວງ ກວາງນິງ).

ໃນເຫດການຕົ້ນຕໍຂອງການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ເຂົ້າຄອງ ແລະ ປະທານປະຊາຊົນນະຄອນບັນດາປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຫົວເລື່ອງ “ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສ້າງເຮືອນແຫ່ງມິດຕະພາບ ອາຊຽນ - ຈີນ: ເປີດປະຕູ ແລະ ຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດານະຄອນ”, ແບ່ງປັນແນວຄິດ, ຂໍ້ລິເລີມ, ປະກອບບັນດາວິທີການໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງເຂດຕົວເມືອງທົ່ວໂລກ, ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດກວ່າ 1.200 ພູດໃຫ້ແກ່ຜູ້ທຸກຍາກຢູ່ແຂວງ ວິງຟຸກ, ດັກລັກ

ມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດກວ່າ 1.200 ພູດໃຫ້ແກ່ຜູ້ທຸກຍາກຢູ່ແຂວງ ວິງຟຸກ, ດັກລັກ

ຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດ 520 ພູດໃຫ້ຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ກຳມະກອນຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ແຂວງ ວິງຟຸກ.
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