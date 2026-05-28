ຂ່າວສານ
ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ໃຫ້ນັບມື້ນັບແທດຈິງ, ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ
ວັນທີ 26 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນຢວ້ານແອັງ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບຄະນະສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ອາເມລິກາ ໂດຍທ່ານ Michael Baumgartner, ສະມາຊິກລັດຖະສະພາຕ່ຳ, ສະມາຊິກຄະນະກຳມາທິການການຕ່າງປະເທດສະພາຕ່ຳ, ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນຢວ້ານແອັງ ເນັ້ນໜັກວ່າ 2 ຝ່າຍຕ້ອງສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຜັນຂະຫຍາຍການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຢ່າງຮອບດ້ານໃຫ້ນັບມື້ນັບແທດຈິງ, ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ; ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ, ດຸ່ນດ່ຽງ, ຍຸດຕິທຳ, ຍືນຍົງ; ຍອມຮັບຂໍ້ກຳນົດກົດລະບຽບການຕະຫຼາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນໄວໆນີ້; ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືດ້ານວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ…
ສ່ວນບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ອາເມລິກາ ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ເສດຖະກິດ - ການຄ້າ ສືບຕໍ່ແມ່ນກຳລັງໜູນສຳຄັນຂອງການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ; ຮັບຮູ້ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ 2 ຝ່າຍໃນການຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນ, ເຈລະຈາເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາດ້ານການຄ້າ, ໃນນັ້ນມີບັນຫາພາສີອາກອນ.