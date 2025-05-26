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ຂ່າວສານ

ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື, ລົງທຶນ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດລະຫວ່າງວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ມາເລເຊຍ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມມາເລເຊຍຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ພຶດສະພາ, ຢູ່ ກົວລາລຳເປີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການພົບປະວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ມາເລເຊຍ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື, ລົງທຶນ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດລະຫວ່າງວິສາຫະກິດ 2 ປະເທດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມຕໍ່ອາຊຽນ, ໃນນັ້ນມີການເຊື່ອມຕໍ່ຫວຽດນາມ - ມາເລເຊຍ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດສີຂຽວ, ນະວັດຕະກຳ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ພະລັງງານສີຂຽວ ແລະ ອື່ນໆ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ໄດ້ປ່ຽນໃໝ່ກຳລັງໜູນ ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕແບບດັ້ງເດີມລວມທັງການລົງທຶນ, ການສົ່ງອອກ ແລະ ການບໍລິໂພກ. ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດມາເລເຊຍ ແລະ ບັນດາວິສາຫະກິດຕ່າງປະເທດສືບຕໍ່ຮ່ວມມື ແລະ ລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະມານະພະຍາຍາມປັບປຸງ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ.

 ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ມາເລເຊຍ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ຄັ້ງທີ 46 ,ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ພົບປະກັບພະນັກງານ, ພາລະກອນສະຖານທູດ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ຢູ່ມາເລເຊຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮັດແໜ້ນ, ຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງສາຍພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດຫວຽດນາມ - ລາວ

ຮັດແໜ້ນ, ຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງສາຍພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດຫວຽດນາມ - ລາວ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ພຶດສະພາ, ທີ່ທຳນຽບ ປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງພັກ ແລະລັດ ລາວ ໂດຍທ່ານນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ຮອງປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ນຳໜ້າ ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄວ້ອາໄລອະດີດປະທານປະເທດ ເຈີ່ນດຶກເລືອງ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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