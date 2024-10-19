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ຂ່າວສານ

ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສາກົນໃນການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ແລະ ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນກ່ຽວກັບບົດຮຽນພັດທະນາປະເທດຊາດຈາກເພື່ອນມິດ, ຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ, ໃນນັ້ນມີ UNDP.
ທ່ານສາດສະດາຈານ, ປະລິນຍາເອກ ຫງວຽນຊວັນທັງ, ຕ້ອນຮັບ ແລະ ເຮັດວຽກກັບທ່ານນາງ Ramla Khalidi (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ຕຸລາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານສາດສະດາຈານ, ປະລິນຍາເອກ ຫງວຽນຊວັນທັງ, ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ, ປະທານສະພາທິດສະດີສູນກາງ, ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ແລະ ເຮັດວຽກກັບທ່ານນາງ Ramla Khalidi, ຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ປະຈຳ ຫວຽດນາມ.

        ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານ ຫງວຽນຊວັນທັງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນກ່ຽວກັບບົດຮຽນພັດທະນາປະເທດຊາດຈາກເພື່ອນມິດ, ຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ, ໃນນັ້ນມີ UNDP; ທ່ານສະເໜີວ່າ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຫວຽດນາມ ແລະ UNDP ເວົ້າລວມ, ສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ ກັບ UNDP ເວົ້າສະເພາະ, ຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງໃໝ່, ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມື, ລື່ນກາຍຂອບເຂດຮ່ວມມືທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຄືໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ.

        ສ່ວນທ່ານນາງ Ramla Khalidi, ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຫວຽດນາມ ພວມຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າໂອກາດກາຍເປັນປະເທດບືນຕົວຂຶ້ນໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ເສດຖະກິດພູມປັນຍາ, ເສດຖະກິດແບ່ງປັນ; UNDP ຕີລາຄາສູງເສັ້ນທາງແຫ່ງການພັດທະນາປະເທດຊາດເຊິ່ງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເລືອກ ແລະ ພວມປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ດ້ວຍບັນດາຜົນງານທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດເຂົ້າຍືນສານຕາຕັ້ງ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດເຂົ້າຍືນສານຕາຕັ້ງ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຫວັງວ່າ, ໃນອາຍຸການປະຕິບັດງານຂອງຕົນ ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດຈະປະຕິບັດບົດບາດ “ເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່” ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.
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