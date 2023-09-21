ຂ່າວສານ
ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງຫວຽດນາມ - ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ໃນສະພາບເສດຖະກິດດີຈີຕອນ
ວັນທີ 20 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ, ສະພາມະຫາບັນດິດວິທະຍາສາດສັງຄົມ ຫວຽດນາມ (VASS) ໄດ້ສົມທົບກັບສະຖາບັນເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ລາວ (LASES) ແລະ ສະພາມະຫາບັນດິດລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ (RAC) ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາສາກົນດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ, ລາວ, ກຳປູເຈຍ ໃນສະພາບການດີຈີຕອນ”. ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການນີ້, ມີຜູ້ແທນ 100 ກວ່າທ່ານທີ່ເປັນນັກຊ່ຽວຊານ, ນັກວິທະຍາສາດ, ນັກຄຸ້ມຄອງ, ອົງການການທູດຂອງ 3 ປະເທດ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ສຸມໃສ່ເຮັດແຈ້ງ 3 ບັນຫາ, ລວມມີ: ທ່າອ່ຽງພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ແລະ ປະສົບການໃນການໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນເຂົ້າໃນການພັດທະນາການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ລາວ, ກຳປູເຈຍ; ກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຈາກຂະບວນການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ຕະຫຼອດຮອດເລື່ອງຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງ 3 ປະເທດ; ບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ໃນພື້ນຖານເສດຖະກິດດີຈີຕອນ.
ຕາມບັນດານັກວິທະຍາສາດແລ້ວ, ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, 3 ປະເທດຕ້ອງສ້າງ ແລະ ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໄລຍະເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ ໃນເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດດີຈີຕອນ; ສົ່ງເສີມ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກ ແລະ ໜູນຊ່ວຍບັນດາວິສາຫະກິດເລີ່ມດຳເນີນທຸລະກິດ, ນະວັດຕະກຳ... ລັດຖະບານຕ້ອງສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານເຕັກນິກດີຈີຕອນ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ກຳແໜ້ນທ່າອ່ຽງ, ທ່າແຮງຂອງຍຸກສະໄໝເສດຖະກິດດີຈີຕອນ.