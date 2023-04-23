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ຂ່າວສານ

ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ກຸຍບາ ກ່ວາອີກ

ໄລຍະຜ່ານມາການພົວພັນມິດຕະພາບ, ສາມັກຄີແບບພິເສດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ກຸຍບາ ໄດ້ພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຸຍບາ Manuel Marrero Cruz ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີລົງນາມ ແລະ ມອບຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງວິສາຫະກິດສອງປະເທດໃນຂົງເຂດ ໄຟຟ້າ, ນ້ຳມັນອາຍແກັດ, ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ແລະ ການບິນ  

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ສ ກຸຍບາ ຢ່າງເປັນທາງການ, ວັນທີ 21 ເມສາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ La Habana, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຸຍບາ Manuel Marrero Cruz ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ກຸຍບາ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານ Ricardo Cabrisas, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ທັງເປັນປະທານຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ກຸຍບາ - ຫວຽດນາມ, ຖືວ່າ: ສອງປະເທດຄວນສາມັກຄີ, ຮ່ວມມືເພື່ອຍົກລະດັບການພົວພັນເສດຖະກິດ, ການຄ້າສົມກັບສາຍພົວພັນປະຫວັດສາດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ຄວາມສາມັກຄີມິດຕະພາບ ທີ່ການນຳສອງປະເທດກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ, ພັດທະນາ.

ທ່ານ ຫງວຽນແທັງຫງີ້, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກໍ່ສ້າງ, ທັງເປັນປະທານຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ກຸຍບາ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໄລຍະຜ່ານມາການພົວພັນມິດຕະພາບ, ສາມັກຄີແບບພິເສດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ກຸຍບາ ໄດ້ພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເປີດກ້ວາງໃນທຸກຂົງເຂດ, ຈາກການເມືອງ, ການທູດ ຕະຫຼອດຮອດເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ວັດທະນະທຳ, ວິທະຍາສາດເຕັກນິກ… ແລະ ບັນລຸໄດ້ຫຼາຍໝາກຜົນເປັນໜ້າສົ່ງເສີມ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນແທັງຫງີ້ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລົງທຶນ, ປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ແມ່ນນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງພາກພື້ນ ອາຊີ ຢູ່ ກຸຍບາ ດ້ວຍ 5 ໂຄງການໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍແລ້ວ. ບັນດາໂຄງການໂດຍສອງວິສາຫະກິດປະຈັນບານຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນບໍລິສັດໃຫຍ່ Viglacera ແລະ ບໍລິສັດ ທ໋າຍບິ່ງ ປະຕິບັດ ໄດ້ຕອບສະໜອງສ່ວນໜຶ່ງຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດ ກຸຍບາ, ຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນຈຳນວນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ການນຳເຂົ້າ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແຮງງານກຸຍບາ ຫຼາຍຄົນ, ແລະ ສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນປະກອບສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳຜະລິດຂອງ ກຸຍບາ ພັດທະນາຍືນຍົງ ເທື່ອລະກ້າວ, ເປັນເຈົ້າການໃນທຸກສະພາບການ”.

ທີ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຸຍບາ Manuel Marrero Cruz ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີລົງນາມ ແລະ ມອບຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງວິສາຫະກິດສອງປະເທດໃນຂົງເຂດ ໄຟຟ້າ, ນ້ຳມັນອາຍແກັດ, ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ແລະ ການບິນ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມທາງໄກກ່ຽວກັບການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມທາງໄກກ່ຽວກັບການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ

ການນຳລັດຖະບານ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມກັບປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ລົງທຶນຕ່າງປະເທດໄດ້ຕີລາຄາສູງຜົນກະທົບຂອງສະພາບການເສດຖະກິດໂລກ.
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