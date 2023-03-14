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ຂ່າວສານ

ຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຣັບ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາຣັບບິ ຊະອຸດິ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ອາຣັບບິ ຊະອຸດິ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຣັບ ຕີລາຄາ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຈຸດເດັ່ນກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ, ມີຫຼາຍປະເທດ, ໃນນັ້ນມີບັນດາປະເທດໃນກຸ່ມ ອາຣັບ ເຊື່ອໝັ້ນ, ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມືແໜ້ນແຟ້ນກ່ວາອີກໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
  ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດເຂົ້າຮ່ວມເຫດການ (ພາບ: ສະຖານທູດ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ)  

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະລະຫວ່າງບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດກຸ່ມ ອາຣັບ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳບັນດາປະເທດ ອາຣັບ, ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 13 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ Mohammed Ismaeil A. Dahlwy, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາຣັບບິ ຊະອຸດິ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ບົນພື້ນຖານການພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມໃນອະດີດຕະການ, ນີ້ແມ່ນໄລຍະເວລາເໝາະສົມເພື່ອນຳການພົວພັນ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາປະເທດໃນກຸ່ມ ອາຣັບ ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່, ແທດຈິງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ ກ້ວາງຂວາງກ່ວາອີກ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາຣັບບິ ຊະອຸດິ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ອາຣັບບິ ຊະອຸດິ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຣັບ ຕີລາຄາ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຈຸດເດັ່ນກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ, ມີຫຼາຍປະເທດ, ໃນນັ້ນມີບັນດາປະເທດໃນກຸ່ມ ອາຣັບ ເຊື່ອໝັ້ນ, ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມືແໜ້ນແຟ້ນກ່ວາອີກໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ບັນດາປະເທດ ອາຣັບ ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ການເງິນ, ການຄ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນແຫ່ງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຝ່າຍແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ.

ສ່ວນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ບັນດາປະເທດ ອາຣັບ ຢັ້ງຢືນ ຈະມານະພະຍາຍາຈົນສຸດຄວາມສາມາດ ເພື່ອພັດທະນາການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ດີກ່ວາອີກ; ປາດຖະໜາຢາກພ້ອມກັນຮ່ວມມື, ສົມທົບກັນ ແລະ ໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍຈາກເພື່ອນມິດ ຫວຽດນາມ ເພື່ອນຳການພົວພັນມິດຕະພາບລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາປະເທດ ອາຣັບ ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວັນທີ 15 ມີນາ, ໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 21 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ

ວັນທີ 15 ມີນາ, ໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 21 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ (ສະບັບປັບປຸງ), ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາກິດຈະກຳປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ຄ້າຍການທະຫານ, ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຮືອນຢູ່ (ສະບັບປັບປຸງ)
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