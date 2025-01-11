ຂ່າວສານ
ຊຸກຍູ້ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຢ່າງຟົດຟື້ນ, ແທດຈິງ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານປະທານສູນກາງສະມາຄົມມິດຕະພາບ ລາວ - ຫວຽດນາມ ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ ແລະ ທ່ານຮອງປະທານສູນກາງແນວ ລາວ ສ້າງຊາດ ນາງ ອິນລາວັນ ແກ້ວບຸນພັນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ລາວ - ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຂອງ ລາວ, ເອົາໃຈໃສ່ໜູນຊ່ວຍ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ລາວ ທຳມາຫາກິນ, ດຳລົງຊີວິດ, ຮໍ່່າຮຽນ, ປະຕິບັດງານຢູ່ ລາວ. ທ່ານສະເໜີໃຫ້ບັນດາອົງການຂອງ 2 ປະເທດສືບຕໍ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ສ້າງກຳລັງແຜ່ຂະຫຍາຍ, ຄວາມສະໜິດຕິດພັນລະຫວ່າງປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະ, ພິເສດແມ່ນລຸ້ນໜຸ່ມຂອງ 2 ປະເທດ; ຈັດການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ; ສຶກສາມູນເຊື້ອສາມັກຄີ, ປະຫວັດສາດວັດທະນະທຳເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງແຕ່ລະຝ່າຍໃຫ້ລຸ້ນຕ່າງໆ. ທ່ານກໍ່ສະເໜີວ່າ, ໃນປີ 2025, 2 ຝ່າຍຕ້ອງສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນການຈັດບັນດາເຫດການໃຫຍ່ຂອງ 2 ປະເທດໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດ, ຄື: ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ; ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງປະເທດສປປ ລາວ ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 105 ປີແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ; ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 95 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ; 80 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງປະເທດ ສສ.ຫວຽດນາມ; 135 ປີແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບຂອງ ຫວຽດນາມ.