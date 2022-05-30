ຂ່າວສານ
ຊຸກຍູ້ການຈໍາໜ່າຍ ແລະ ສົ່ງອອກໝາກລີີ່ນຈີ່ ແທງຮ່າ
ວັນທີ 28 ພຶດສະພາ, ເວທີປາໄສສົົ່ງເສີມກະສິກໍາດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ມາດຕະຖານປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຈໍາໜ່າຍ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສົ່ງອອກໝາກລີ່ນຈີ ແທັງຮ່າ” ຖືກຈັດຂຶ້ນ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງວິສາຫະກິດ 7 ແຫ່ງ, ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາແຂວງ ຫາຍເຢືອງ, ບັກຢາງ, ຫາຍຟ່ອງ, ຖ໊າຍງວຽນ, ລ້າງເຊີນ...
ເວທີປາໄສສົົ່ງເສີມກະສິກໍາດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ມາດຕະຖານປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຈໍາໜ່າຍ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສົ່ງອອກໝາກລີ່ນຈີ ແທັງຮ່າ” (ພາບ: TTXVN)
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ປັດຈຸບັນ, ໝາກລີ່ນຈີ່ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ ພວມຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າໂອກາດທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ ເມື່ອຄວາມຕ້ອງການບໍລິໂພກໃນໂລກພວມມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ, ສັນຍາການຄ້າເສລີລະຫວ່າງ ສະຫະພາບ ເອີຣົບ - ອີຢູ (EVFTA) ກໍໄດ້ເປີດໂອກາດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງແກ່ການສົ່ງອອກຜັກ, ໝາກໄມ້. ໃນເວທີປາໄສ, ບັນດານັກວິທະຍາສາດ, ວິສາຫະກິດ, ຕາງໜ້າຄອບຄົວຊາວກະສິກອນ ປູກຕົ້ນໝາກລີ່ນຈີ່ກໍໄດ້ປຶກສາຫາລືຍົກອອກມາດຕະການເພື່ອຍົກສູງມາດຕະຖານ, ຄຸນນະພາບໝາກລີ່ນຈີ ຫາຍເຢືອງ. ຕາມຂໍ້ມູນຈາກເວທີປາໄສແລ້ວ, ເນື້ອທີ່ປູກໝາກລີ່ນຈີ່ ຂອງທົ່ວປະເທດ ປັດຈຸບັນມີປະມານ 53.000 ເຮັກຕາ ແລະ ປະລິມານການຜະລິດໃນແຕ່ລະປີປະມານ 360.000 ໂຕນ. ແຂວງ ຫາຍເຢືອງ ມີເນື້ອທີ 9.000 ເຮັກຕາ ແລະ ແຕ່ລະປີບັນລຸສະມັດຕະພາບປະມານ 60.000 ໂຕນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)