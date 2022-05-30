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ຂ່າວສານ

ຊຸກຍູ້ການຈໍາໜ່າຍ ແລະ ສົ່ງອອກໝາກລີີ່ນຈີ່ ແທງຮ່າ

ວັນທີ 28 ພຶດສະພາ, ເວທີປາໄສສົົ່ງເສີມກະສິກໍາດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ມາດຕະຖານປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຈໍາໜ່າຍ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສົ່ງອອກໝາກລີ່ນຈີ ແທັງຮ່າ” ຖືກຈັດຂຶ້ນ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງວິສາຫະກິດ 7 ແຫ່ງ, ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາແຂວງ ຫາຍເຢືອງ, ບັກຢາງ, ຫາຍຟ່ອງ, ຖ໊າຍງວຽນ, ລ້າງເຊີນ...

ວັນທີ 28 ພຶດສະພາ, ເວທີປາໄສສົົ່ງເສີມກະສິກໍາດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ມາດຕະຖານປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຈໍາໜ່າຍ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສົ່ງອອກໝາກລີ່ນຈີ ແທັງຮ່າ” ຖືກຈັດຂຶ້ນ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງວິສາຫະກິດ 7 ແຫ່ງ, ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາແຂວງ ຫາຍເຢືອງ, ບັກຢາງ, ຫາຍຟ່ອງ, ຖ໊າຍງວຽນ, ລ້າງເຊີນ...

   

ເວທີປາໄສສົົ່ງເສີມກະສິກໍາດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ມາດຕະຖານປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຈໍາໜ່າຍ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສົ່ງອອກໝາກລີ່ນຈີ ແທັງຮ່າ” (ພາບ: TTXVN)

ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ປັດຈຸບັນ, ໝາກລີ່ນຈີ່ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ ພວມຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າໂອກາດທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ ເມື່ອຄວາມຕ້ອງການບໍລິໂພກໃນໂລກພວມມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ, ສັນຍາການຄ້າເສລີລະຫວ່າງ ສະຫະພາບ ເອີຣົບ - ອີຢູ (EVFTA) ກໍໄດ້ເປີດໂອກາດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງແກ່ການສົ່ງອອກຜັກ, ໝາກໄມ້. ໃນເວທີປາໄສ, ບັນດານັກວິທະຍາສາດ, ວິສາຫະກິດ, ຕາງໜ້າຄອບຄົວຊາວກະສິກອນ ປູກຕົ້ນໝາກລີ່ນຈີ່ກໍໄດ້ປຶກສາຫາລືຍົກອອກມາດຕະການເພື່ອຍົກສູງມາດຕະຖານ, ຄຸນນະພາບໝາກລີ່ນຈີ ຫາຍເຢືອງ. ຕາມຂໍ້ມູນຈາກເວທີປາໄສແລ້ວ, ເນື້ອທີ່ປູກໝາກລີ່ນຈີ່  ຂອງທົ່ວປະເທດ ປັດຈຸບັນມີປະມານ 53.000 ເຮັກຕາ ແລະ ປະລິມານການຜະລິດໃນແຕ່ລະປີປະມານ 360.000 ໂຕນ. ແຂວງ ຫາຍເຢືອງ ມີເນື້ອທີ 9.000 ເຮັກຕາ ແລະ ແຕ່ລະປີບັນລຸສະມັດຕະພາບປະມານ 60.000 ໂຕນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຍົກ​ອອກ 5 ບັນ​ຫາ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ໝາກ​ໄມ້ OCOP ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຍົກ​ອອກ 5 ບັນ​ຫາ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ໝາກ​ໄມ້ OCOP ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ນີ້ແມ່ນເຫດການທີ່ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ແຂວງ ເຊີນລາ ແລະ ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ພົບປະ,ແລກປ່ຽນ,ໂຄສະນາກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດ ບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ໂອກາດສົ່ງເສີມການຄ້າ, ເຊື່ອມຕໍ່ຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍໝາກໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ OCOP ອອກສູ່ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ປະກອບສ່ວນຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19.
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