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ຂ່າວສານ

ຊີ​ເກມ 32: ຄະ​ນະ​ນັກ​ກິ​ລາ ຫວຽດ​ນາມ ຍາດ​ໄດ້​ຜົນ​ງານ​ບຸກ​ທະ​ລຸ, ກາຍ​ເປັນ​ຄະ​ນະ​ຢືນ​ອັນ​ດັບ​ທີ 1 ທົ່ວ​ຄະ​ນະ

ໄລ່ຮອດ 12 ໂມງ ຂອງວັນທີ 13 ພຶດສະພາ, ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຢືນອັນດັບທີ 1 ໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບ ດ້ວຍຫຼຽນຄຳທັງໝົດ 75 ຫຼຽນ.
ນັກກິລາ Aerobic ຟານເຖຢາຫຽນ ຍາດໄດ້ຫຼຽນຄຳ ໃນຊີເກມ 32 (ພາບ: TTXVN)

ດ້ວຍຫຼຽນຄຳ 13 ຫຼຽນ, ຫຼຽນເງິນ 10 ຫຼຽນ ແລະ ຫຼຽນທອງ 6 ຫຼຽນ ທີ່ຍາດມາໄດ້ໃນມື້ແຂ່ງຂັນວັນທີ 12 ພຶດສະພາ  ແລະ ຫຼຽນຄຳ 4 ຫຼຽນ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ພຶດສະພາ ຂອງງານມະຫາກຳກິລາ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ຊີເກມ 32) ເຊິ່ງພວມດຳເນີນຢູ່ ກຳປູເຈຍ, ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ຜົນງານບຸກທະລຸໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບຫຼຽນຂອງງານມະຫາກຳກິລາຄັ້ງນີ້.

ໄລ່ຮອດ 12 ໂມງ ຂອງວັນທີ 13 ພຶດສະພາ, ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຢືນອັນດັບທີ 1 ໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບ ດ້ວຍຫຼຽນຄຳທັງໝົດ 75 ຫຼຽນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮ້ານ​ເຂົ້າ ຮອຍ​ຍິ້ມ Shinbi ນຳ​ມາ​ເຊິ່ງ​ຄວາມ​ສຸກ​ ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ເຈັບທີ່​ເປັນ​ໂລກ​ມະ​ເຮັງ

ຮ້ານ​ເຂົ້າ “ຮອຍ​ຍິ້ມ Shinbi” ນຳ​ມາ​ເຊິ່ງ​ຄວາມ​ສຸກ​ ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ເຈັບທີ່​ເປັນ​ໂລກ​ມະ​ເຮັງ

ນັບແຕ່ວັນຈັນ ຫາວັນສຸກ ຂອງທຸກໆອາທິດ, ຮ້ານເຂົ້າ 2.000 ດົ່ງ ທີ່ມີຊື່ວ່າ “ຮອຍຍິ້ມ Shinbi” ໄດ້ກາຍເປັນສະຖານທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີສຳລັບພີ່ນ້ອງຄົນເຈັບ ແລະ ຄົນເຈັບທີ່ເປັນໂລກມະເຮັງນັບຮ້ອຍຄົນທີ່ພວມປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ K ເຕິນຈຽວ, ຮ່າໂນ້ຍ. ບັນດາກ່ອງເຂົ້າຮ້ອນໆ, ມີສານອາຫານຄົບ ພ້ອມກັບການຕ້ອນຮັບຢ່າງຈິງໃຈ , ສະໜິດສະໜົມຄືກັບຍາດພີ່ນ້ອງໃນຄອບຄົວດຽວກັນນັ້ນ ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງຄວາມສຸກໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຄົນ.
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