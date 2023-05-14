ຂ່າວສານ
ຊີເກມ 32: ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ຜົນງານບຸກທະລຸ, ກາຍເປັນຄະນະຢືນອັນດັບທີ 1 ທົ່ວຄະນະ
ດ້ວຍຫຼຽນຄຳ 13 ຫຼຽນ, ຫຼຽນເງິນ 10 ຫຼຽນ ແລະ ຫຼຽນທອງ 6 ຫຼຽນ ທີ່ຍາດມາໄດ້ໃນມື້ແຂ່ງຂັນວັນທີ 12 ພຶດສະພາ ແລະ ຫຼຽນຄຳ 4 ຫຼຽນ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ພຶດສະພາ ຂອງງານມະຫາກຳກິລາ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ຊີເກມ 32) ເຊິ່ງພວມດຳເນີນຢູ່ ກຳປູເຈຍ, ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ຜົນງານບຸກທະລຸໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບຫຼຽນຂອງງານມະຫາກຳກິລາຄັ້ງນີ້.
ໄລ່ຮອດ 12 ໂມງ ຂອງວັນທີ 13 ພຶດສະພາ, ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຢືນອັນດັບທີ 1 ໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບ ດ້ວຍຫຼຽນຄຳທັງໝົດ 75 ຫຼຽນ.