Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຊີ​ຣີ ມີ​ຄຳ​ສັ່ງປະ​ກາດ​ພາ​ວະ​ສຸກ​ເສີນ​ພາຍຫຼັງ​ເຫດ​ໃຊ້​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງເຊື້ອ​ຊາດ​ເຜົ່າ​ພັນ

ວັນທີ 30 ທັນວາ, ອຳນາດການປົກຄອງ ຊີຣີ ໄດ້ມີຄຳສັ່ງປະກາດພາວະສຸກເສີນຂ້າມຄືນຢູ່ນະຄອນທ່າກ່ຳປັ່ນ Latakia, ພາຍຫຼັງທີ່ເກີດບັນດາບັ້ນບຸກໂຈມຕີເຂົ້າເຂດຊຸມຊົນ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຊາວ Alawite ກ່ອນໜ້ານັ້ນໜຶ່ງວັນ.
ເຂດຊົນນະບົດ Latakia, ຊີຣີ, ວັນທີ 25/9/2025 (ພາບ: REUTERS/Yamam Al Shaar)

ກະຊວງພາຍໃນ ຊີຣີ ຖະແຫຼງວ່າ, ຄຳສັ່ງພາວະສຸກເສີນຢູ່ນະຄອນ  Latakia, ມີຜົນສັກສິດແຕ່ເວລາ 17 ໂມງ 00 ນາທີຂອງວັນທີ 30 ທັນວາ ຫາ 6 ໂມງ 00 ນາທີຂອງວັນທີ 31 ທັນວາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ). ຄຳສັ່ງພາວະສຸກເສີນໄດ້ຮັບການປະກາດໃຊ້ພາຍຫຼັງທີ່ສ່ວນບຸກຄົນຈຳນວນໜຶ່ງບຸກໂຈມຕີເຂົ້າບັນດາເຂດຊຸມຊົນທີ່ມີຊາວ Alawite ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ເປັນສ່ວນໃຫຍ່.

        ວັນທີ 29 ທັນວາ, ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ ຊີຣີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ກຳລັງທະຫານ ໄດ້ເພີ່ມທະວີການຜັນຂະຫຍາຍໃນຄຸ້ມຖະໜົນຈຳນວນໜຶ່ງຢູ່ນະຄອນ Latakia, ຄືເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງບັນດາມາດຕະການ ແນໃສ່ຕິດຕາມກວດກາສະພາບການຕົວຈິງ, ເພີ່ມທະວີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ສະຖຽນລະພາບ, ກໍຄືຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ຊັບສິນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນດາການນຳໂລກສົ່ງສານອວຍພອນປີໃໝ່ 2026

ບັນດາການນຳໂລກສົ່ງສານອວຍພອນປີໃໝ່ 2026

ທ່ານ Antonio Guterres, ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງການສ້າງຕັ້ງສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທຳ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top