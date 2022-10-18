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ຂ່າວສານ

ຊາ ຊານ​ຕວຽດ ​ຢູ່ ລາຍ​ເຈົາ ຍາດ​ໄດ້ 4 ລາງວັນ​ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ ຊາ​ ສາ​ກົນ ຢູ່ ປາ​ຣີ 2022

ສະຫະກອນ ຊິນຊ໊ວຍໂຮ່ (ແຂວງ ລາຍເຈົາ) ແລະ ດ້າຍນາມເຊີນ Group ຄວ້າໄດ້ 4 ລາງວັນ.

ສະຫະກອນ ຊິນຊ໊ວຍໂຮ່ (ແຂວງ ລາຍເຈົາ) ແລະ ດ້າຍນາມເຊີນ Group ຄວ້າໄດ້ 4 ລາງວັນ.

   

ຍອດຊາຊານຕວຽດ 

ວັນທີ 13 ຕຸລາ, ສະຫະສະມາຄົມຄັດເລືອກຜະລິດຕະພັນກະເສດໂລກ ປະຈຳ ຝລັ່ງ AVPA Paris ໄດ້ຈັດພິທີມອບລາງວັນການແຂ່ງຂັນ ຊາ ສາກົນ ຄັ້ງທີ 5 ຂຶ້ນແບບທາງໄກ ຢູ່ສຳນັກງານ APVA Paris ຜ່ານຊ່ອງ Youtube.

ຫວຽດນາມ ເປັນກຽດຍາດໄດ້ 14 ລາງວັນ ສຳລັບຊາຊະນິດຕ່າງໆ, ໃນນັ້ນ ມີຜະລິດຕະພັນຊາ ທີ່ເອົາມາຈາກຕົ້ນຊາ ຊານຕວຽດ ໃຫຍ່ມີອາຍຸຫຼາຍຮ້ອຍປີຢູ່ແຂວງ ລາຍເຈົາ ຂອງນັກສິລະປະກອນ ຊາ ຫງວຽນກວາເຊີນ -ຮອງຜູ້ອຳນວຍການກຸ່ມບໍລິສັດ ດ້າຍນາມເຊີນ Group ພ້ອມດ້ວຍບັນດາເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງຕົນ ນັ້ນແມ່ນ  ສະຫະກອນ ຊິນຊ໊ວຍໂຮ່ (ແຂວງ ລາຍເຈົາ) ແລະ ດ້າຍນາມເຊີນ Group ຄວ້າໄດ້ 4 ລາງວັນ.

ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮັດ​ແໜ້ນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ, ການ​ຮ່ວມ​ມືຫຼາຍ​ດ້ານ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ຣູ​ມາ​ນີ ​ໃຫ້ເລິກ​ເຊິ່ງຂຶ້ນ​ຕື່ມ

ຮັດ​ແໜ້ນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ, ການ​ຮ່ວມ​ມືຫຼາຍ​ດ້ານ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ຣູ​ມາ​ນີ ​ໃຫ້ເລິກ​ເຊິ່ງຂຶ້ນ​ຕື່ມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Eugen Neata, ປະທານກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາມິດຕະພາບ ຣູມານີ - ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກໃນກຸ່ມ ໃນໂອກາດຄະນະມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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