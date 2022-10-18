ຂ່າວສານ
ຊາ ຊານຕວຽດ ຢູ່ ລາຍເຈົາ ຍາດໄດ້ 4 ລາງວັນໃນການແຂ່ງຂັນ ຊາ ສາກົນ ຢູ່ ປາຣີ 2022
ສະຫະກອນ ຊິນຊ໊ວຍໂຮ່ (ແຂວງ ລາຍເຈົາ) ແລະ ດ້າຍນາມເຊີນ Group ຄວ້າໄດ້ 4 ລາງວັນ.
ຍອດຊາຊານຕວຽດ
ວັນທີ 13 ຕຸລາ, ສະຫະສະມາຄົມຄັດເລືອກຜະລິດຕະພັນກະເສດໂລກ ປະຈຳ ຝລັ່ງ AVPA Paris ໄດ້ຈັດພິທີມອບລາງວັນການແຂ່ງຂັນ ຊາ ສາກົນ ຄັ້ງທີ 5 ຂຶ້ນແບບທາງໄກ ຢູ່ສຳນັກງານ APVA Paris ຜ່ານຊ່ອງ Youtube.
ຫວຽດນາມ ເປັນກຽດຍາດໄດ້ 14 ລາງວັນ ສຳລັບຊາຊະນິດຕ່າງໆ, ໃນນັ້ນ ມີຜະລິດຕະພັນຊາ ທີ່ເອົາມາຈາກຕົ້ນຊາ ຊານຕວຽດ ໃຫຍ່ມີອາຍຸຫຼາຍຮ້ອຍປີຢູ່ແຂວງ ລາຍເຈົາ ຂອງນັກສິລະປະກອນ ຊາ ຫງວຽນກວາເຊີນ -ຮອງຜູ້ອຳນວຍການກຸ່ມບໍລິສັດ ດ້າຍນາມເຊີນ Group ພ້ອມດ້ວຍບັນດາເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງຕົນ ນັ້ນແມ່ນ ສະຫະກອນ ຊິນຊ໊ວຍໂຮ່ (ແຂວງ ລາຍເຈົາ) ແລະ ດ້າຍນາມເຊີນ Group ຄວ້າໄດ້ 4 ລາງວັນ.
ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV