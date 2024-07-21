ຂ່າວສານ
ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ ລາວ ອາໄລຫາທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ
ເມື່ອແບ່ງປັນກ່ຽວກັບອະນຸສອນໄດ້ພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໃນການຢ້ຽມຢາມ ລາວ ຄັ້ງຕ່າງໆ, ປ້າ ບ້ຽນທິກີ໋, ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ລາວ ບໍ່ສາມາດຊຸກເຊື່ອງຄວາມຕື້ນຕັນໃຈເມື່ອພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ລາວ ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ການໃຫ້ກຳລັງໃຈຈາກທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່:
“ແຕ່ລະເທື່ອມາຢ້ຽມຢາມປະເທດ ລາວ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຍາມໃດກໍຄິດເຖິງລູກຫຼານຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ລາວ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຟັງຄຳບອກສອນອັນຮັກແພງຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ກໍຄືເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນທີ່ນັບມື້ນັບພັດທະນາ, ເນື່ອງຈາກນັ້ນ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ລາວ ຄືພວກຂ້າພະເຈົ້າ, ຜູ້ທີ່ຫ່າງໄກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ຍາມໃດກໍຢາກອວ່າຍໜ້າເມືອຫາປະເທດຊາດທີ່ຮັກແພງ”
ສຳລັບປ້າ ຈິ້ງທິຖາວ ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ແລ້ວ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ສ້າງພາບພົດອັນເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບການນຳຜູ້ໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມກັບປະຊາຊົນ.
“ຄວາມປະທັບໃຈທີ່ສຸດ ເຮັດໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດລືມໄດ້ ນັ້ນແມ່ນ ຄຳເວົ້າຂອງລຸງ ທີ່ວ່າ: “ປະຊາຄົມພວກເຮົາຕ້ອງຮັກແພງເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ສາມັກຄີ ແລະ ມະຫາສາມັກຄີ”. ຈົນຮອດປັດຈຸບັນນີ້, ຄຳເວົ້າເຫຼົ່ານັ້ນຍັງຊຶມເລິກໃນຈິດສຳນຶກຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ຈະບໍ່ມີວັນລືມ”.
ທ່ານ ເຈິ່ນວັນບາງ, ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ ຮຸ່ງເຮືອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຟັງການໂອ້ລົມຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ກ່ຽວກັບນ້ຳໃຈສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດໃນການຢ້ຽມຢາມ ລາວ ຄັ້ງຕ່າງໆນັ້ນ, ທ່ານມີຄວາມຮັບຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ່າ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອະດີດນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ເຄີຍຮ່ຳຮຽນຢູ່ ລາວ ເພື່ອສ້າງບໍລິສັດ ແລະ ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຫຼາຍຢ່າງ. ທ່ານ ແບ່ງປັນວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຈື່ບັນດາຄຳເວົ້າຈາກນ້ຳໃສໃຈຈິງ, ອົບອຸ່ນ, ລຽບງ່າຍ ແລະ ສະໜິດສະໜົມຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາຄຳບອກສອນຂອງເພິ່ນ ກ່ຽວກັບການເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ ໃນພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດແຕ່ລະຄົນ, ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ນັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດເພື່ອສ້າງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ ລາວ ໃຫ້ນັບມື້ນັບຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ, ພັດທະນາ ແລະ ຜາສຸກ.”