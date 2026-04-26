ຂ່າວສານ
ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດອວ່າຍໜ້າເມືອຫາກົກເຄົ້າເຫງົ້າກໍຂອງຊາດ
ວັນທີ 26 ເມສາ (ກົງກັບວັນທີ 10 ເດືອນ 3 ໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ) ແມ່ນວັນໄຫວ້ບູຊາເຈົ້າຊີວິດ ຮຸ່ງ. ໂດຍເຈືອຈານເຂົ້າກັບບັນຍາກາດຂອງພິທີໄຫວ້ບູຊາເຈົ້າຊີວິດ ຮຸ່ງ, ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກໄດ້ຈັດການເຄື່ອນໄຫວອວ່າຍໜ້າເມືອຫາກົກເຄົ້າເຫງົ້າກໍຂອງຊາດ.
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ສະມາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ລາວ ໄດ້ຈັດງານບຸນໄຫວບູຊາເຈົ້າຊີວິດ ຮຸ່ງ ຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ຫງວຽນມິນເຕິມ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ; ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການຄຽຂ້າງສະຖານທູດ; ຜູ້ຕາງໜ້າ
ສະມາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຂອງ ລາວ ພ້ອມກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວ ຫວຽດນາມ ພວມດຳລົງຊີວິດ, ຮ່ຳຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ລາວ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ທີ່ພິທີ, ບັນດາຜູ້ແທນ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຖະຫວາຍທູບທຽນ ອາໄລຫາບັນດາເຈົ້າຊີວິດ ຮຸ່ງ, ບັນພະບຸລຸດທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງປະເທດຊາດ, ຜ່ານນັ້ນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນອັນເລິກເຊິ່ງຂອງຜູ້ເປັນລູກທີ່ຫ່າງຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນ ແຕ່ຍາມໃດກໍ່ອວ່າຍໜ້າເມືອຫາກົງເຄົ້າເຫງົ້າກໍຂອງຊາດ.
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 25 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ, ສູນວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ປາຣີ ໄດ້ສົມທົບກັບສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາສະມາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຈັດພິທີບູຊາເຈົ້າຊີວິດ ຮຸ່ງ. ລາຍການແມ່ນການສົມທົບຢ່າງກົມກ່ຽວລະຫວ່າງພິທີກຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ການສະແດງສີລະປະທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນຊາດ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນຄ່ຳວັນດຽວກັນ, ຢູ່ສູນການຄ້າ ຊາປາ, ສ.ເຊັກໂກ, ສະມາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ສ.ເຊັກໂກ ແລະ ສະຫະພັນຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ເອີລົບ ໄດ້ຈັດພິທີບູຊາເຈົ້າຊີວິດ ຮຸ່ງ 2026. ເຫດການໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນເທື່ອທີ 10, ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ສ.ເຊັກໂກ ລຸ້ນຕ່າງໆມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຮີດຄອງປະເພນີ, ມູນເຊື້ອຂອງຊາດ.
ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ມາເລເຊຍ ໄດ້ສົມທົບກັບສະຫະພັນມິດຕະພາບ ມາເລເຊຍ - ຫວຽດນາມ (MVFA) ຈັດພິທີໄຫວ້ບູຊາເຈົ້າຊີວິດ ຮຸ່ງ 2026 ຂຶ້ນຢ່າງສະຫງ່າຜ່າເຜີຍຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ກົວລາລຳເປີ ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 25 ເມສາ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານນາງ ເຈິ່ນທິຈາງ, ຮອງປະທານ MVFA, ຢືນຢັນວ່າ ວັນບຸນໄຫວ້ບູຊາເຈົ້າຊີວິດ ຮຸ່ງ ແມ່ນການເຊື່ອຕໍ່ຫົວໃຈຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ ນັບລ້ານຄົນຢູ່ທົ່ວ 5 ທະວີບ ເພື່ອພ້ອມກັນອະນຸລັກຮັກສາສີສັນຊາດ ແລະ ມູນເຊື້ອ “ກິນເຂົ້າຄິດຮອດຄຸນນາ, ກິນປາຄິດຮອດຄຸນນ້ຳ”.