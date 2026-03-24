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ຂ່າວສານ

ຊາວ​ໜຸ່ມ ຫວຽດ​ນາມ “ຄຸນ​ນະ​ທາດສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ - ນຳ​ໜ້າ​ປະ​ດິດ​ຄິດ​ສ້າງ - ​ຄາດ​ຫວັງ​ອຸ​ທິດ​ສ່ວນ - ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ອະ​ນາ​ຄົດ

ກຳລັງຊາວໜຸ່ມໃນວັນນີ້ ອາດຈະຍົກອອກທິດນຳການເຄື່ອນໄຫວ ດັ່ງນີ້: “ຄຸນນະທາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ - ນຳໜ້າປະດິດຄິດສ້າງ - ຄາດຫວັງອຸທິດສ່ວນ - ເປັນເຈົ້າຂອງອະນາຄົດ”.
  ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໂອ້ລົມກັບຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ IX (ພາບ: VOV)  
ໃນບົດຂຽນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ຊາວໜຸ່ມກັບອະນາຄົດຂອງປະເທດຊາດ” ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງຊາວໜຸ່ມຄອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ຄົບຮອບ 95 ປີ (26/3/1931-26/3/2026), ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ 95 ປີຜ່ານມາ, ຊາວໜຸ່ມຍາມໃດກໍແມ່ນກຳລັງປະຈັນບານ, ແກ່ນສານ, ຢັ້ງຢືນພຸມປັນຍາ ແລະ ຄຸນນະທາດໃນຫຼາຍຂົງເຂດ. ໃນສະພາບການປະເທດຊາດໃນປັດຈຸບັນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະເໜີວ່າ ໃນຂົງເຂດຮ່ຳຮຽນ: ຊາວໜຸ່ມຕ້ອງຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຈິນຕະນາການຕີລາຄາສັງຄົມ, ຈິນຕະນາການລະບົບ, ກຳລັງຄວາມສາມາດຮຽນດ້ວຍຕົນເອງຕະຫຼອດຊີວິດ, ເປັນເຈົ້າຂອງພາສາຕ່າງປະເທດ, ທັກສະດີຈີຕອນ ແລະ ວິທີການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ. ໃນການອອກແຮງງານ, ຕ້ອງຮູ້ເຄົາລົບນັບຖືລະບຽບວິໄນ, ເຄົາລົບຂັ້ນຕອນ ແຕ່ບໍ່ຍອມຮັບເຮັດຕາມແບບເກົ່າ, ບໍ່ພໍໃຈກັບສິ່ງທີ່ຕົນພວມມີ. ໃນການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ, ຕ້ອງກ້າຫານໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບການບໍລິຫານ, ປົວແປງສະມັດຕະພາບ, ສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍຄຸນນະພາບ ແລະ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ. ໃນຂົງເຂດພາກລັດ, ຊາວໜຸ່ມຕ້ອງປະກອບສ່ວນສ້າງພື້ນຖານບໍລິຫານທັນສະໄໝ, ຈະແຈ້ງ, ມີປະສິດທິພາບປະສິດທິຜົນ. ໃນຂົງເຂດວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຊາວໜຸ່ມຕ້ອງເປັນເຈົ້າການໝູນໃຊ້ມາດຕະການໃໝ່ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ, ຮັກສາສີສັນ, ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ. ເວົ້າລວມແລ້ວ, ກຳລັງຊາວໜຸ່ມໃນວັນນີ້ ອາດຈະຍົກອອກທິດນຳການເຄື່ອນໄຫວ ດັ່ງນີ້: “ຄຸນນະທາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ - ນຳໜ້າປະດິດຄິດສ້າງ - ຄາດຫວັງອຸທິດສ່ວນ - ເປັນເຈົ້າຂອງອະນາຄົດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ເນື້ອ​ໃນ ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ເນື້ອ​ໃນ “ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ”

ວັນທີ 23 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານ ຫງວຽນມິງເຕີມ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນສະຖານທູດ ໄດ້ເຂົ້າມາອວຍພອນ ທ່ານ ທອງສະຫວັນ ພົມວິຫານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລາວ, ເນື່ອງໃນໂອກາດ ທ່ານໄດ້ຮັບການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຈາກສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຊຸດທີ X ໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ. ລາວ.
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