ຂ່າວສານ ຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ “ຄຸນນະທາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ - ນຳໜ້າປະດິດຄິດສ້າງ - ຄາດຫວັງອຸທິດສ່ວນ - ເປັນເຈົ້າຂອງອະນາຄົດ 24/03/2026 ກຳລັງຊາວໜຸ່ມໃນວັນນີ້ ອາດຈະຍົກອອກທິດນຳການເຄື່ອນໄຫວ ດັ່ງນີ້: “ຄຸນນະທາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ - ນຳໜ້າປະດິດຄິດສ້າງ - ຄາດຫວັງອຸທິດສ່ວນ - ເປັນເຈົ້າຂອງອະນາຄົດ”. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໂອ້ລົມກັບຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ IX (ພາບ: VOV) ໃນບົດຂຽນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ຊາວໜຸ່ມກັບອະນາຄົດຂອງປະເທດຊາດ” ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງຊາວໜຸ່ມຄອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ຄົບຮອບ 95 ປີ (26/3/1931-26/3/2026), ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ 95 ປີຜ່ານມາ, ຊາວໜຸ່ມຍາມໃດກໍແມ່ນກຳລັງປະຈັນບານ, ແກ່ນສານ, ຢັ້ງຢືນພຸມປັນຍາ ແລະ ຄຸນນະທາດໃນຫຼາຍຂົງເຂດ. ໃນສະພາບການປະເທດຊາດໃນປັດຈຸບັນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະເໜີວ່າ ໃນຂົງເຂດຮ່ຳຮຽນ: ຊາວໜຸ່ມຕ້ອງຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຈິນຕະນາການຕີລາຄາສັງຄົມ, ຈິນຕະນາການລະບົບ, ກຳລັງຄວາມສາມາດຮຽນດ້ວຍຕົນເອງຕະຫຼອດຊີວິດ, ເປັນເຈົ້າຂອງພາສາຕ່າງປະເທດ, ທັກສະດີຈີຕອນ ແລະ ວິທີການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ. ໃນການອອກແຮງງານ, ຕ້ອງຮູ້ເຄົາລົບນັບຖືລະບຽບວິໄນ, ເຄົາລົບຂັ້ນຕອນ ແຕ່ບໍ່ຍອມຮັບເຮັດຕາມແບບເກົ່າ, ບໍ່ພໍໃຈກັບສິ່ງທີ່ຕົນພວມມີ. ໃນການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ, ຕ້ອງກ້າຫານໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບການບໍລິຫານ, ປົວແປງສະມັດຕະພາບ, ສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍຄຸນນະພາບ ແລະ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ. ໃນຂົງເຂດພາກລັດ, ຊາວໜຸ່ມຕ້ອງປະກອບສ່ວນສ້າງພື້ນຖານບໍລິຫານທັນສະໄໝ, ຈະແຈ້ງ, ມີປະສິດທິພາບປະສິດທິຜົນ. ໃນຂົງເຂດວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຊາວໜຸ່ມຕ້ອງເປັນເຈົ້າການໝູນໃຊ້ມາດຕະການໃໝ່ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ, ຮັກສາສີສັນ, ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ. ເວົ້າລວມແລ້ວ, ກຳລັງຊາວໜຸ່ມໃນວັນນີ້ ອາດຈະຍົກອອກທິດນຳການເຄື່ອນໄຫວ ດັ່ງນີ້: “ຄຸນນະທາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ - ນຳໜ້າປະດິດຄິດສ້າງ - ຄາດຫວັງອຸທິດສ່ວນ - ເປັນເຈົ້າຂອງອະນາຄົດ”. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)