ຂ່າວສານ

ຊາວ​ເຊີນ​ລາ​ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ XIV ຂອງ​ພັກກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ

ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງພັກ, ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ມີຫຼາຍແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍໃຫຍ່ໄດ້ນຳເຂົ້າໃນຊີວິດຕົວຈິງ, ສ້າງການຫັນປ່ຽນຢ່າງຈະແຈ້ງຢູ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນເຂດພູສູງ, ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີດ, ເຂດຊາຍແດນເຊີນລາ.
ບັນຍາກາດຄຶກຄື້ນມ່ວນຊືນ, ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໄປທົ່ວໝູ່ບ້ານເຊີນລາ (ພາບ: VOV)
ບັນຍາກາດຄຶກຄື້ນມ່ວນຊືນ, ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໄປທົ່ວໝູ່ບ້ານເຊີນລາ (ພາບ: VOV)

ໃນຊຸມວັນນີ້, ຢູ່ບັນດາຕາແສງເຂດຊາຍແດນຂອງແຂວງ ເຊີນລາ, ບັນດາພະນັກງານ, ສະມາຊິກ ພັກ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍໄດ້ສະຫງວນຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດເຖິງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ທີ່ຈະດຳເນີນໃນອາທິດໜ້າ.

ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງພັກ, ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ມີຫຼາຍແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍໃຫຍ່ໄດ້ນຳເຂົ້າໃນຊີວິດຕົວຈິງ, ສ້າງການຫັນປ່ຽນຢ່າງຈະແຈ້ງຢູ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນເຂດພູສູງ, ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີດ, ເຂດຊາຍແດນເຊີນລາ. ຈາກບັນດາການປ່ຽນແປງຢ່າງລະອຽດນັ້ນ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງປະຊາຊົນທີ່ມີຕໍ່ພັກນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການປັບປຸງ.

ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ມີຄວາມມຸ່ງຫວັງວ່າກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກຈະສືບຕໍ່ວາງອອກບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບານທີ່ມີວິໄສທັດຍຸດທະສາດ, ສ້າງກຳລັງໜູນຢ່າງແຮງໃຫ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນໄລຍະໃໝ່. ປະຊາຊົນປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ດ້ານກະສິກຳ, ມີນະໂຍບາຍຢ່າງແທດຈິງໜູນຊ່ວຍການຜະລິດກະສິກຳ ຕາມທິດເປັນສິນຄ້າ. ພ້ອມທັງຫວັງວ່າພັກຈະສືບຕໍ່ມີກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມທີ່ເໝາະສົມກັບເຂດຊາຍແດນຄື: ພັດທະນາເສດຖະກິດດ່ານຊາຍແດນ.

​(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນຳ​ຂອງ​ຂວັນ​ປີ​ໃໝ່​ໄປ​ເຮືອນ​ຮ້ານ DK1 ແລະ ບັນ​ດາ​ກ່ຳ​ປັ່ນ​ປະ​ຈຳ​ການ​ຢູ່​ທະ​ເລ

ນຳ​ຂອງ​ຂວັນ​ປີ​ໃໝ່​ໄປ​ເຮືອນ​ຮ້ານ DK1 ແລະ ບັນ​ດາ​ກ່ຳ​ປັ່ນ​ປະ​ຈຳ​ການ​ຢູ່​ທະ​ເລ

ວັນທີ 16 ມັງກອນ, ຈາກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ຄະນະປະຕິບັດງານ ລວມມີບັນດາຜູ້ແທນ ແລະ ນັກຂ່າວ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນປີໃໝ່ພະນັກງານ, ນັກຮົບຢູ່ເຮືອນຮ້ານ DK1, ກ່ຳປັ່ນທີ່ປະຈຳການຢູ່ທະເລ ແລະ ເຂດພິເສດ ກົນດາວ.
