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ຂ່າວສານ

ຊາວ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ແບບ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ສົດ​ເພື່ອ​​ອອກ​ຈາກ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສະ​ໝັກ​ໃຈ

ຊາວເຂົ້າເມືອງແບບຜິດກົດໝາຍ ຈະໄດ້ຮັບເງິນສົດ 1.000 USD ຕໍ່ຄົນເພື່ອອອກຈາກ ອາເມລິກາ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ.
ເຮືອບິນຂົນສົ່ງການທະຫານ ອາເມລິກາ ສົ່ງຊາວເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍອອກຈາກ ອາເມລິກາ (ພາບ: New York Times)
ວັນທີ 05 ພຶດສະພາ, ອຳນາດການປົກຄອງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ໄດ້ອອກແຈ້ງການວ່າ ຊາວເຂົ້າເມືອງແບບຜິດກົດໝາຍ ຈະໄດ້ຮັບເງິນສົດ 1.000 USD ຕໍ່ຄົນເພື່ອອອກຈາກ ອາເມລິກາ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ. ຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບພາຍໃນ ອາເມລິກາ ແລ້ວ, ນອກຈາກຈຳນວນເງິນ 1.000 USD, ຊາວເຂົ້າເມືອງແບບຜິດກົດໝາຍແຕ່ລະຄົນຍັງໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍກ່ຽວກັບຄ່າເດີນທາງ, ອາດຈະແມ່ນປີ້ຍົນ, ເພື່ອສະໝັກໃຈອອກຈາກ ອາເມລິກາ. ຕາມກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບພາຍໃນ ອາເມລິກາ ແລ້ວ, ບ້ວງເງິນດັ່ງກ່າວ ຍັງຕ່ຳກວ່າລາຍຈ່າຍໃນການເນລະເທດຊາວເຂົ້າເມືອງແບບຜິດກົດໝາຍ ເຊິ່ງລວມມີບັນດາການຈັບຕົວ, ກັກຂັງຊົ່ວຄາວ ແລະ ເນລະເທດ, ດ້ວຍມູນຄ່າທັງໝົດອາດຈະຂຶ້ນເຖິງ 17.000 USD. ນັບແຕ່ເມື່ອຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງເມື່ອເດືອນ ມັງກອນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະເນລະເທດຊາວເຂົ້າເມືອງແບບຜິດກົດໝາຍນັບລ້ານຄົນ ທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ອາເມລິກາ. ໄລ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ມີ 152.000 ຄົນ ຖືກເນລະເທດໄປຍັງຄຸກຕັ້ງຢູ່ອ່າວ Guantanamo ແລະ El Salvador.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໝູນ​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ຂໍຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປັບ​ປຸງ, ເພີ່ມ​ເຕີມ​ບາງ​ມາດ​ຕາ​ຂອງ ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນຸນ ປີ 2013

ໝູນ​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ຂໍຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປັບ​ປຸງ, ເພີ່ມ​ເຕີມ​ບາງ​ມາດ​ຕາ​ຂອງ ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນຸນ ປີ 2013

ການໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວຂໍຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການຍົກສູງລັກສະນະໂປ່ງໃສ, ປະຊາທິປະໄຕເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ສັງລວມ, ຮັບເອົາ ແລະ ອະພິປາຍຄຳເຫັນຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໄດ້ຢ່າງທັນການ, ຕອບສະໜອງບັນດາຄຳຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນວິວັດທະນາການປັບປຸງລັດຖະທຳມະນຸນປີ 2013.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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