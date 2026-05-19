ຂ່າວສານ
ຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ໄທ ອ່ວາຍໜ້າເມືອຫາບ້ານເກີດເມືອງນອນ
ວັນທີ 17 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບາງກອກ ຂອງໄທ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ໄທໄດ້ຈັດການພົບປະກັບປັນຍາຊົນ, ນັກຊ່ຽວຊານ ແລະ ນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 2. ນີ້ແມ່ນເຫດການທີ່ມີຄວາມໝາຍເນື່ອງໃນໂອກາດວັນ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ຫວຽດນາມ (18 ພຶດສະພາ). ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຟ້າມວຽດຮຸ່ງ ຢັ້ງຢືນວ່າ:
ພັກ ແລະ ລັດ ມີຫຼາຍແຜນນະໂຍບາຍສຳຄັນເນັ້ນໜັ້ກກ່ຽວກັບລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ກໍ່ເຄີຍກ່າວເນັ້ນໜັກວ່າ ຕ້ອງສ້າງບັນດາການກະທຳບຸກທະລຸ, ແຜ່ກະຈາຍໝາກຜົນ, ຫັນປ່ຽນຢ່າງແຮງຈາກຈິນຕະນາການຄຸ້ມຄອງ ມາເປັນຈິນຕະນາການສ້າງຄວາມສະດວກພັດທະນາ, ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມບັນດາກົນໄກທົດລອງ, ຍອມຮັບປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ຊຸກຍູ້ຢ່າງແຮງການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ.
ຢູ່ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ວິເຄາະທ່າແຮງຂອງປັນຍາຊົນ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ໄທ ຕິດພັນກັບຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາພາຍໃນປະເທດ ແລະ ການພົວພັນສອງຝ່າຍ. ເນື້ອໃນປຶກສາຫາລືສຸມໃສ່ເຂົ້າຂົງເຂດພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈີຕອນ, ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນພົນລະເມືອງ, ຄົ້ນຫາຕົ້ນກຳເນີນດຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ສິນໃນນ້ຳ…