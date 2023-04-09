ຂ່າວສານ
ຊາວປະມົງ 5.600 ຄົນໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍໃນໂຄງການ “ພ້ອມກັບຊາວປະມົງດັງໄຟຢູ່ທະເລ”
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 7 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ໜັງສືພິມ ຟາບລວດ (ກົດໝາຍ) ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ເປີດຕົວໂຄງການ “ພ້ອມກັບຊາວປະມົງດັງໄຟຢູ່ທະເລ”. ໂຄງການໄດ້ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງປີ 2023 – 2025 ຢູ່ 28 ແຂວງ, ນະຄອນຕິດກັບທະເລ ແຕ່ກ໋ວາງນາມ ຈົນຮອດກຽນຢາງ. ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ, ໂຄງການຈະມອບຂອງຂວັນ ໃຫ້ຊາວປະມົງ 200 ຄົນ ທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ໂຄງການ, ທ່ານ ຟານງວຽນຍືເຄວ, ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາສຶກສາ ຄະນະພັກນະຄອນໂຮ່ຈີມິນຖືວ່າ ໂຄງການແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍຢ່າງແທດຈິງ. ທ່ານກ່າວ່າ:
ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າໂຄງການ “ພ້ອມກັບຊາວປະມົງດັງໄຟຢູ່ທະເລ” ຈະແຜ່ຂະຫຍາຍສານທີ່ຕັ້ງໜ້າທີ່ສຸດຂອງຕົນ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງເຂົ້າໃນການຍົກສູງການດຳລົງຊີວິດຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວປະມົງ, ຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ດ້ານກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເວົ້າລວມ ແລະ ຊາວປະມົງເວົ້າສະເພາະ ເມື່ອໄປຫາປາຢູ່ທະເລ.