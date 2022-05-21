ຂ່າວສານ
ຊະນະ ມາເລເຊຍ 1 – 0, U23 ຫວຽດນາມ ເຂົ້າ ແຂ່ງຂັນຮອບຊີງຊະນະເລີດ ບານເຕະ ຊາຍ SEA Games 31
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 19 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສະໜາມກິລາ ຫວຽດຈີ (ຝູເທາະ), ໄດ້ດຳເນີນນັດແຂ່ງຂັນຮອບຮອງຊະນະເລີດ ບານເຕະຊາຍ ລະຫວ່າງ U23 ຫຽດນາມ ແລະ U23 ມາເລເຊຍ.
ກ່າວຄຳເຫັນພາຍຫຼັງການແຂ່ງຂັນ, ທ່ານ Park Hang - seo ຄູຝຶກ U23 ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ໄຊຊະນະຂອງ U23 ຫວຽດນາມ ແມ່ນຂອງຂວັນພິເສດ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ 132 ປີ ແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ (19 ພຶດສະພາ 1890 – 19 ພຶດສະພາ 2022) ແລະ ແຟນບານ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ. ທ່ານກໍ່ໄດ້ສົ່ງຄຳຂອບອົກຂອບໃຈຕໍ່ນ້ຳໃຈແຂ່ງຂັນຂອງ ທິມ U23 ຫວຽດນາມ ແລະ ຜູ້ຊົມຜູ້ເຊຍ ຢູ່ແຂວງ ຝູເທາະ.
ນັດແຂ່ງຂັນຊີງຊະນະເລີດ ກິລາບານເຕະຊາຍ ລະຫວ່າງ U23 ຫວຽດນາມ ແລະ U23 ໄທ ຈະດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 22 ພຶດສະພາ ຢູ່ສະໜາມກິລາແຫ່ງຊາດ ມີດິ່ງ, ຮ່າໂນ້ຍ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)