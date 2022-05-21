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ຂ່າວສານ

ຊະ​ນະ ມາ​ເລ​ເຊຍ 1 – 0, U23 ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ ແຂ່ງ​ຂັນ​ຮອບ​ຊີງ​ຊະ​ນະ​ເລີດ ບານ​ເຕະ ຊາຍ SEA Games 31

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 19 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສະໜາມກິລາ ຫວຽດຈີ (ຝູເທາະ), ໄດ້ດຳເນີນນັດແຂ່ງຂັນຮອບຮອງຊະນະເລີດ ບານເຕະຊາຍ ລະຫວ່າງ U23 ຫຽດນາມ ແລະ U23 ມາເລເຊຍ.

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 19 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສະໜາມກິລາ ຫວຽດຈີ (ຝູເທາະ), ໄດ້ດຳເນີນນັດແຂ່ງຂັນຮອບຮອງຊະນະເລີດ ບານເຕະຊາຍ ລະຫວ່າງ U23 ຫຽດນາມ ແລະ U23 ມາເລເຊຍ.

   

ກ່າວຄຳເຫັນພາຍຫຼັງການແຂ່ງຂັນ, ທ່ານ Park Hang - seo  ຄູຝຶກ U23 ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ໄຊຊະນະຂອງ  U23 ຫວຽດນາມ ແມ່ນຂອງຂວັນພິເສດ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ 132 ປີ ແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ (19 ພຶດສະພາ 1890 – 19 ພຶດສະພາ 2022) ແລະ ແຟນບານ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ. ທ່ານກໍ່ໄດ້ສົ່ງຄຳຂອບອົກຂອບໃຈຕໍ່ນ້ຳໃຈແຂ່ງຂັນຂອງ ທິມ U23 ຫວຽດນາມ ແລະ ຜູ້ຊົມຜູ້ເຊຍ ຢູ່ແຂວງ ຝູເທາະ.

        ນັດແຂ່ງຂັນຊີງຊະນະເລີດ ກິລາບານເຕະຊາຍ ລະຫວ່າງ U23 ຫວຽດນາມ ແລະ U23 ໄທ ຈະດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 22 ພຶດສະພາ ຢູ່ສະໜາມກິລາແຫ່ງຊາດ ມີດິ່ງ, ຮ່າໂນ້ຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິນ​ຈິງ ຕ້ອນ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ Singapore Tan Chuan-Jin

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິນ​ຈິງ ຕ້ອນ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ Singapore Tan Chuan-Jin

ການນຳສອງທ່ານ ກໍ່ໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບສະພາບການພາກພື້ນ, ສາກົນ ແລະ ບັນດາບັນຫາທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ, ໃນນັ້ນ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ອາຊຽນ ຕ້ອງຢຶດໝັ້ນຕໍ່ຫຼັກໝັ້ນຫຼັກການກ່ຽວກັບທະເລຕາເວັນອອກ, ແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ້ງໂດຍສັນຕິວິທີ.
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