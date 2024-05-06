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ຂ່າວສານ

ຊອກ​ຈັງ: ປຸກ​ລະ​ດົມ​ເດືອນ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ ປີ 2024

ທ່ານນາງ ຮິ່ງທິຢ້ຽມງອກ ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ແຂວງ ຊອກຈັງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນ, ຜູ້ໃຈບຸນໃຈກຸສົນ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສະພາກາແດງ ແຂວງ ສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງກັບອຳນາດການປົກຄອງ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທຸກຍາກ, ຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການດຳລົງຊີວິດ, ເພີ່ມທະວີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໜູນຊ່ວຍປະຊາຄົມ
ທ່ານນາງ ຮ່ິ່ງທິຢ້ຽມງອກ ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ແຂວງ ຊອກຈັງ ກ່າວຄຳເຫັນພິທີ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ພຶດສະພາ, ສະພາກາແດງແຂວງ ຊອກຈັງ ໄດ້ຈັດພິທີປຸກລະດົມເດືອນມະນຸດສະທຳປີ 2024 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ວິວັດທະນາການ ມະນຸດສະທຳ - ມອບຮັບຄວາມຮັກແພງ” ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສະພາກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງ ສາກົນ 08/05.

ທີ່ພິທີປຸກລະດົມ, ທ່ານນາງ ຮ່ິ່ງທິຢ້ຽມງອກ ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ແຂວງ ຊອກຈັງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນ, ຜູ້ໃຈບຸນໃຈກຸສົນ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສະພາກາແດງ ແຂວງ ສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ ກັບອຳນາດການປົກຄອງ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທຸກຍາກ, ຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການດຳລົງຊີວິດ, ເພີ່ມທະວີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໜູນຊ່ວຍປະຊາຄົມ, ເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດສະຫວັດດີການສັງຄົມຂອງແຂວງ ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.

ທີ່ພິທີປຸກລະດົມ, ຄະນະຈັດຕັ້ງ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍ, ຜູ້ໃຈບຸນໃຈກຸສົນ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນເປັນຈຳນວນຫຼາຍໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ຜູ້ຖືກຕິດທາດພິດສີສົ້ມ ແລະ ສະໜອງທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການຝືກ​​ຊ້ອມ​​ຄັ້ງໃຫຍ່​ກ່ອນ​ທີ່​ຈັດພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼ 70 ປີ​ແຫ່ງ ໄຊ​ຊະ​ນະ ດຽນ​ບຽນ​ຝູ

ການຝືກ​​ຊ້ອມ​​ຄັ້ງໃຫຍ່​ກ່ອນ​ທີ່​ຈັດພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼ 70 ປີ​ແຫ່ງ ໄຊ​ຊະ​ນະ ດຽນ​ບຽນ​ຝູ

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີ ແຫ່ງໄຊຊະນະດຽນບຽນຝູ ແມ່ນເຫດການສຳຄັນພິເສດ, ມີຄວາມໝາຍ, ມີຂອບຂະຫນາດ ແລະ ຄຸນຄ່າ ອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ເພື່ອແນໃສ່ປຸກລະດົມ, ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອຮັກຊາດ, ລັດທິວິລະຊົນປະຕິວັດ.
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