ຂ່າວສານ
ຊອກຈັງ: ປຸກລະດົມເດືອນມະນຸດສະທຳ ປີ 2024
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ພຶດສະພາ, ສະພາກາແດງແຂວງ ຊອກຈັງ ໄດ້ຈັດພິທີປຸກລະດົມເດືອນມະນຸດສະທຳປີ 2024 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ວິວັດທະນາການ ມະນຸດສະທຳ - ມອບຮັບຄວາມຮັກແພງ” ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສະພາກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງ ສາກົນ 08/05.
ທີ່ພິທີປຸກລະດົມ, ທ່ານນາງ ຮ່ິ່ງທິຢ້ຽມງອກ ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ແຂວງ ຊອກຈັງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນ, ຜູ້ໃຈບຸນໃຈກຸສົນ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສະພາກາແດງ ແຂວງ ສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ ກັບອຳນາດການປົກຄອງ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທຸກຍາກ, ຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການດຳລົງຊີວິດ, ເພີ່ມທະວີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໜູນຊ່ວຍປະຊາຄົມ, ເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດສະຫວັດດີການສັງຄົມຂອງແຂວງ ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.
ທີ່ພິທີປຸກລະດົມ, ຄະນະຈັດຕັ້ງ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍ, ຜູ້ໃຈບຸນໃຈກຸສົນ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນເປັນຈຳນວນຫຼາຍໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ຜູ້ຖືກຕິດທາດພິດສີສົ້ມ ແລະ ສະໜອງທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ.