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ຂ່າວສານ

ຈົດ​ໝາຍ​ຂອບ​ໃຈ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ພັກ​ການ​ທະ​ຫານ​ສູນ​ກາງ, ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ

ຈົດໝາຍໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຜົນສຳເລັດຂອງ ພິທີເດີນຂະບວນສວນສະໜາມ ໄດ້ເພີ່ມກຳລັງແຮງ, ລະດົມກຳລັງໃຈຂອງ ທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ, ທົ່ວກອງທັບສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດກ້າວເຂົ້າສັງກາດພັດທະນາໃໝ່ - ສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດຈັດການເດີນຂະບວນສວນສະໜາມ ໃນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບສຳເລັດ, ຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໄດ້ມີຈົດໝາຍຂອບໃຈ. ຈົດໝາຍໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຜົນສຳເລັດຂອງ ພິທີເດີນຂະບວນສວນສະໜາມ  ໄດ້ເພີ່ມກຳລັງແຮງ, ລະດົມກຳລັງໃຈຂອງ ທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ, ທົ່ວກອງທັບສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດກ້າວເຂົ້າສັງກາດພັດທະນາໃໝ່ - ສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ. ຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໄດ້ຂອບອົກຂອບໃຈການຊີ້ນຳນຳພາຢ່າງໃກ້ຊິດຂອງພັກ, ລັດ; ການສົມທົບ, ຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ມີປະສິດທິຜົນຂອງບັນດາຄະນະ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການສູນກາງ, ອຳນາດການປົກຄອງ, ປະຊາຊົນນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກຳ​ປັນ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ມາ ຫວຽດ​ນາມ ກົງ​ກັບ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 50 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ປົດ​ປ່ອຍ​ພາກ​ໃຕ້, ທ້ອນ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ

ກຳ​ປັນ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ມາ ຫວຽດ​ນາມ ກົງ​ກັບ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 50 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ປົດ​ປ່ອຍ​ພາກ​ໃຕ້, ທ້ອນ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ

ລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ “ຂຽນຕໍ່ບັນດາເລື່ອງລາວສັນນຕິພາບ” ໄດ້ດຳເນີນກົງກັບໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ (30/4/1975 - 30/4/2025).
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