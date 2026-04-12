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ຂ່າວສານ

ຈົດໝາຍ ແລະ ໂທລະເລກຊົມເຊີຍບັນດາສະຫາຍການນຳຫຼັກແຫຼ່ງ ຫວຽດນາມ

ນີ້ແມ່ນການຮັບຮູ້ທີ່ສົມກັບນ້ຳໃຈອັນຈົງຮັກພັກດີເປັນທີ່ສຸດຕໍ່ການປະຕິວັດ ແລະ ກຳລັງນຳພາທີ່ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນຜ່ານພຶດຕິກຳຕົວຈິງ, ເພື່ອສືບຕໍ່ນຳພາຊາດ ຫວຽດນາມ ວິລະຊົນ ບົນເສັ້ນທາງກໍ່ສ້າງລັດທິສັງຄົມນິຍົມຢ່າງສຳເລັດຜົນ.
  ການ​ນຳ​ຫຼາຍ​ປະ​ເທດ, ພັກ​ການ​ເມືອງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ໂທ​ລະ​ເລກ, ຈົດ​ໝາຍ ແລະ ສານ​ຊົມ​ເຊີຍ ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ ຫວຽດ​ນາມ (ພາບ​ປະ​ກອບ)  

ເນື່ອງໃນໂອກາດ ທ່ານ ໂຕເລິເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈເລືອກຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານປະເທດແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມທ່ານ ເລມິນຮຶງ ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສສ.ຫວຽດນາມການນຳຫຼາຍປະເທດພັກການເມືອງໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກຈົດໝາຍ ແລະ ສານຊົມເຊີຍ.

ການນຳປະຕິວັດ ກຸຍບາ, ​ທ່ານພົນເອກ Raul Castro Cruz ໄດ້ຊົມເຊີຍທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານປະເທດແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນີ້ແມ່ນການຮັບຮູ້ທີ່ສົມກັບນ້ຳໃຈອັນຈົງຮັກພັກດີເປັນທີ່ສຸຕໍ່ການປະຕິວັດ ແລະ ກຳລັງນຳພາທີ່ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນຜ່ານພຶດຕິກຳຕົວິງເພື່ອືບຕໍ່ນຳພາຊາດ ຫວຽດນາມ ວິລະຊົນ ບົນເສັ້ນທາງກໍ່ສ້າງລັດທິສັງຄົມນິຍົມຢ່າງສຳເລັດຜົນ.

ກະສັດ ບຣູໄນ Brunei Darusalam Haji HassanalBolkiah ຢືນຢັນວ່າ ເລື່ອງ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານປະເທດ ແມ່ນສິ່ງພິສູດໃຫ້ເຫັນຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈ ແລະ ບັນດາການປະກອບສ່ວນທີ່ບໍ່ຮູ້ອິດບໍ່ຮູ້ເມື່ອຍຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່. ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ປາດຖະໜາ​​ຢາກຮ່ວມມືກັບ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ປະທາປະເທດ ໂຕເລິມ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືອັນດີງາມລະຫວ່າງ ປະເທດເລິກເຊິ່ງຂຶ້ຕື່ມ.

ທ່ານ Tharman Shanmugaratnam ​ປະທານາທິບໍດີ ສິງກະໂປ ຢືນຢັນວ່າ ປະເທດມີຫຼາຍຜົນປະໂຫຍດລວມໃນການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດສີຂຽວ ແລະ ເສດຖະກິດດີຈີຕອນພ້ອມທັງສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພົວພັນ ຝ່າຍ ກໍຄືການຮ່ວມມືຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນເລິກເຊິ່ງຂຶ້ຕື່ມ.

(ແຫ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນປີໃໝ່ຂອງ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ

ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນປີໃໝ່ຂອງ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂດ້ຮຸ່ງຫວຽດ ສະແດງຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນຕໍ່ການພັດທະນາສາຍພົວພັນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
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