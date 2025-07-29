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ຂ່າວສານ

ຈີນ ແລະ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຕໍ່​ກຳ​ນົດ​ການ​ຈັດ​ວາງ​ອັດ​ຕາ​ພາ​ສີຕື່​ມ​ອີກ 90 ວັນ

ໃນໄລຍະເວລາຕໍ່ກຳນົດຕື່ມອີກ 90 ວັນນີ້, ສອງຝ່າຍຈະໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາບໍ່ຈັດວາງລະດັບພາສີໃໝ່, ກໍ່ຄືບໍ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງການຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍບັນດາມາດຕະການອື່ນໆ.
ທອງໄດ້ຜະລິດຢູ່ໂຮງງານແຫ່ງໜຶ່ງຂອງ ຈີນ (ພາບ: THX/TTXVN)
ໜັງສືພິມ South China Morning Post ສະບັບອອກໃນວັນທີ 27 ກໍລະກົດ ໄດ້ຄັດສະເໜີແຫຼ່ງຂ່າວໂດຍໃຫ້ຫຮູ້ວ່າ ຈີນ ແລະ ອາເມລິກາ ຄາດວ່າຈະຕໍ່ກຳນົດເວລາຕື່ມອີກ 90 ວັນຕໍ່ການຈັດວາງອັດຕາພາສີໃສ່ສິນຄ້າຂອງກັນ ໃນການເຈລະຈາທາງການຄ້າຢູ່ນະຄອນ Stockholm, ປະເທດຊູແອັດ, ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 28 ກໍລະກົດ. ເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ, ສອງພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບລົບລ້າງ ບັນດາອັດຕາພາສີອາກອນສູງສ່ວນຫຼາຍທີ່ຈັດວາງໃສ່ສິນຄ້າຂອງກັນໃນຮອບເວລາ 90 ວັນເພື່ອສືບຕໍ່ເຈລະຈາ, ເຊິ່ງ ເວລາກຳນົດຢຸດຊົ່ວຄາວນີ້ຈະສິ້ນສຸດໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ. ໃນໄລຍະເວລາຕໍ່ກຳນົດຕື່ມອີກ 90 ວັນນີ້, ສອງຝ່າຍຈະໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາບໍ່ຈັດວາງລະດັບພາສີໃໝ່, ກໍ່ຄືບໍ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງການຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍບັນດາມາດຕະການອື່ນໆ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິ​ງ​ຈິງ: ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ຂ​ອງ​ປີ APEC 2027 ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ການ​ຮ່ວມ​ມື, ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ ໃນ​ໂລກ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິ​ງ​ຈິງ: ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ຂ​ອງ​ປີ APEC 2027 ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ການ​ຮ່ວມ​ມື, ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ ໃນ​ໂລກ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 28 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີປະກາດສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ APEC 2027.
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