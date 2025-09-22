ຂ່າວສານ
ຈີນ ແລະ ອາເມລິກາ ຄວນເປັນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືພ້ອມກັນພັດທະນາ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ກັນຍາ,ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງຂອງ ຈີນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫຼີຊຽງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນສອງພັກ ໃນສະພາຕ່ຳ ອາເມລິກາ ໂດຍທ່ານ Adam Smith ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ນຳໜ້າມາຢ້ຽມຢາມຈີນ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫຼີຊຽງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າການຮັກສາການພົວພັນ ຈີນ - ອາເມລິກາ ເປັນປົກກະຕິ, ປອດໄພ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງແມ່ນເໝາະສົມກັບຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງສອງປະເທດ ແລະ ຄວາມຫວັງຂອງປະຊາຄົມສາກົນ. ຝ່າຍຈີນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະພ້ອມກັບອາເມລິກາ ເຄົາລົບເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ຢູ່ຮ່ວມກັນໃນສັນຕິພາບ, ຮ່ວມມືກັນເພື່ອໄຊຊະນະຂອງກັນ ແລະ ຫວັງວ່າ ຝ່າຍອາເມລິກາຈະຮ່ວມມືກັບຝ່າຍຈີນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ພ້ອມກັນຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍໃຫ້ພັດທະນາຖືກຕ້ອງຕາມວົງໂຄຈອນ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ສອງປະເທດ ແລະ ໂລກ. ການຢ້ຽມຢາມຂອງຄະນະຜູ້ແທນສະພາຕ່ຳ ອາເມລິກາ ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນບາດກ້າວເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ການພົວພັນລັດຖະສະພາ ລະຫວ່າງສອງປະເທດຄືນໃໝ່ ພາຍຫຼັງຖືກຂາດວັກຂາດຕອນເປັນໄລຍະຍາວ, ຂະນະທີ່ນີ້ແມ່ນຄະນະຜູ້ແທນສະພາຕ່ຳ ອາເມລິກາ ທຳອິດທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ ຈີນນັບແຕ່ປີ 2019.