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ຂ່າວສານ

ຈີນ ສຳເລັດ “ການເຈລະຈາແທດຈິງ” ຍົກລະດັບ FTA ກັບ ສິງກະໂປ

ແຈ້ງການໄດ້ຍົກອອກມາພາຍຫຼັງທີ່ ຈີນ ແລະ ສິງກະໂປ ເຫັນດີຍົກລະດັບການພົວພັນ 2 ຝ່າຍຂຶ້ນເປັນ “ຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານມີຄຸນນະພາບສູງ ມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດ”.
  ການນຳ ຈີນ ແລະ ສິງກະໂປ (ພາບ: THX)  

ແຈ້ງການກ່ຽວກັບເລື່ອງສຳເລັດການເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າເສລີ 2 ຝ່າຍ (FTA) ລະຫວ່າງ ຈີນ ແລະ ສິງກະໂປ ໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 01 ເມສາ. ຖ້າໄດ້ຮັບການລົງນາມ, ນີ້ຈະແມ່ນສັນຍາທີ່ມີລະດັບເປີດປະຕູສູງສຸດຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດຢືນອັນດັບທີ 2 ຂອງໂລກ ນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປະຈຸບັນ. ແຈ້ງການໄດ້ຍົກອອກມາພາຍຫຼັງທີ່ ຈີນ ແລະ ສິງກະໂປ ເຫັນດີຍົກລະດັບການພົວພັນ 2 ຝ່າຍຂຶ້ນເປັນ “ຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານມີຄຸນນະພາບສູງ ມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດ” ໃນການໄປຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ຢ່າງເປັນທາງການ ເປັນເວລາ 6 ວັນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ ຫຼີິຊຽນຫຼົງ ແຕ່ວັນທີ 27 ມີນາ - 01 ເມສາ.

ສັນຍານີ້ໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຈີນ ຍົກອອກບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາເປີດປະຕູຢູ່ທັງຂົງເຂດການບໍລິການ ແລະ ການລົງທຶນ ຕາມວິທີສຳຜັດຂອງບັນຊີລາຍຊື່ຫຍໍ້ທໍ້ ຫຼື ບັນຊີລາຍຊື່ຈຳກັດ, ໃນນັ້ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນບັນດາຂະແໜງການທີ່ຖືກຈຳກັດ ຫຼື ຫ້າມການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ໃນສະພາບຕົວຈິງຂອງ FTA.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງຜູ້ມີອຳນາດເຕັມ David Hurley ສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ

ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງຜູ້ມີອຳນາດເຕັມ David Hurley ສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ

ໃນສະພາບການນັ້ນ, ການຢ້ຽມຢາມຂອງຜູ້ມີອຳນາດເຕັມ David Hurley ຢູ່ ຫວຽດນາມ ກໍ່ແມ່ນຂີດໝາຍໃຫຍ່ ແລະ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນໃນການພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
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