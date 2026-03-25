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ຂ່າວສານ

ຈີນ ຢາກ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ - ແມ່​ນ້ຳ​ລ້ານ​ຊ້າງ​ລຸ້ນ 2.0

ໃນສະພາບການໂລກພວມຢູ່ໃນໄລຍະມີການຜັນແປຫຼາຍຢ່າງນັ້ນ, ທ່ານ ຫວາງອີ ຖືວ່າ: “ຕ້ອງເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ຍຸດທະສາດ, ພ້ອມກັນສ້າງການຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ - ແມ່ນ້ຳຂອງ 2.0, ສ້າງ “ຕົວແບບລ້ານຊ້າງ - ແມ່ນ້ຳຂອງ” ໃຫ້ແກ່ການບໍລິຫານທົ່ວໂລກ”.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ຫວາງອີ (ພາບ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ)

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ ການຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດການຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳຂອງ - ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ ຄັ້ງທີ 1 ຢູ່ ປັກກິ່ງ ຄົບຮອບ 10 ປີ (2016 – 2026), ວັນທີ 23 ມີນາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ຫວາງອີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ 10 ປີຜ່ານມາ, ວົງເງິນການຄ້າລະຫວ່າງ ຈີນ ແລະ 5 ປະເທດແມ່ນ້ຳຂອງໄດ້ລື່ນກາຍ 500 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 150% ເມື່ອທຽບໃສ່ 10 ປີກ່ອນ. ໃນສະພາບການໂລກພວມຢູ່ໃນໄລຍະມີການຜັນແປຫຼາຍຢ່າງນັ້ນ, ທ່ານ ຫວາງອີ ຖືວ່າ: “ຕ້ອງເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ຍຸດທະສາດ, ພ້ອມກັນສ້າງການຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ - ແມ່ນ້ຳຂອງ 2.0, ສ້າງ “ຕົວແບບລ້ານຊ້າງ - ແມ່ນ້ຳຂອງ” ໃຫ້ແກ່ການບໍລິຫານທົ່ວໂລກ”.

        ທ່ານກໍໄດ້ຍົກອອກ 5 ຂໍ້ສະເໜີແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳຂອງ - ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ. ໃນນັ້ນ, ຕ້ອງສ້າງແມ່ນ້ຳຂອງ - ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງສາມັກຄີ ແລະ ຮ່ວມມື, ຊຸກຍູ້ບັນດາຄຸນຄ່າ ອາຊີ ກ່ຽວກັບສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື, ເປີດອົກເປີດໃຈ ແລະ ກວມລວມ; ສ້າງແມ່ນ້ຳຂອງ - ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງເປີດອົກເປີດໃຈ ແລະ ພ້ອມກັນໄຊຊະນະ, ຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢ່າງຮອບດ້ານ, ຄົ້ນຫາການຮ່ວມມື “ນານາຊາດ, ນານາເຂດອຸດສາຫະກຳ”; ສ້າງແມ່ນ້ຳຂອງ - ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງສີຂຽວ ແລະ ປ່ຽນແປງໃໝ່, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ປັນຍາປະດິດ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ບໍລິຫານລະບົບນິເວດ, ສົ່ງເສີມການລົງທຶນເຂົ້າພະລັງງານໃໝ່ ແລະ ກໍ່ສ້າງລະບົບມູນຄ່າສີຂຽວພາກພື້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ຮຽກ​ຮ້ອງ ໂຮມ​ພາກ​ໃຕ້ ລີ​ບັງ​ ເຂົ້າ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ຮຽກ​ຮ້ອງ ໂຮມ​ພາກ​ໃຕ້ ລີ​ບັງ​ ເຂົ້າ

ທ່ານ Bezalel Smotrich ລັດຖະມົນຕີການເງິນ ອິດສະຣາແອັນ ຖະແຫຼງວ່າ ອິດສະຣາແອັນ ຄວນເປີດກວ້າງຊາຍແດນ ກັບ ລີບັງ ຮອດແມ່ນ້ຳ Litani ຢູ່ເຂດພາກໃຕ້ຂອງປະເທດນີ້.
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