ຂ່າວສານ
ຈີນ ຢາກຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ແມ່ນ້ຳຂອງ - ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງລຸ້ນ 2.0
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ ການຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດການຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳຂອງ - ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ ຄັ້ງທີ 1 ຢູ່ ປັກກິ່ງ ຄົບຮອບ 10 ປີ (2016 – 2026), ວັນທີ 23 ມີນາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ຫວາງອີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ 10 ປີຜ່ານມາ, ວົງເງິນການຄ້າລະຫວ່າງ ຈີນ ແລະ 5 ປະເທດແມ່ນ້ຳຂອງໄດ້ລື່ນກາຍ 500 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 150% ເມື່ອທຽບໃສ່ 10 ປີກ່ອນ. ໃນສະພາບການໂລກພວມຢູ່ໃນໄລຍະມີການຜັນແປຫຼາຍຢ່າງນັ້ນ, ທ່ານ ຫວາງອີ ຖືວ່າ: “ຕ້ອງເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ຍຸດທະສາດ, ພ້ອມກັນສ້າງການຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ - ແມ່ນ້ຳຂອງ 2.0, ສ້າງ “ຕົວແບບລ້ານຊ້າງ - ແມ່ນ້ຳຂອງ” ໃຫ້ແກ່ການບໍລິຫານທົ່ວໂລກ”.
ທ່ານກໍໄດ້ຍົກອອກ 5 ຂໍ້ສະເໜີແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳຂອງ - ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ. ໃນນັ້ນ, ຕ້ອງສ້າງແມ່ນ້ຳຂອງ - ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງສາມັກຄີ ແລະ ຮ່ວມມື, ຊຸກຍູ້ບັນດາຄຸນຄ່າ ອາຊີ ກ່ຽວກັບສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື, ເປີດອົກເປີດໃຈ ແລະ ກວມລວມ; ສ້າງແມ່ນ້ຳຂອງ - ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງເປີດອົກເປີດໃຈ ແລະ ພ້ອມກັນໄຊຊະນະ, ຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢ່າງຮອບດ້ານ, ຄົ້ນຫາການຮ່ວມມື “ນານາຊາດ, ນານາເຂດອຸດສາຫະກຳ”; ສ້າງແມ່ນ້ຳຂອງ - ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງສີຂຽວ ແລະ ປ່ຽນແປງໃໝ່, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ປັນຍາປະດິດ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ບໍລິຫານລະບົບນິເວດ, ສົ່ງເສີມການລົງທຶນເຂົ້າພະລັງງານໃໝ່ ແລະ ກໍ່ສ້າງລະບົບມູນຄ່າສີຂຽວພາກພື້ນ.