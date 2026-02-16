Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ຈີນ ຍົກເວັ້ນພາສີໃຫ້ 53 ປະເທດ ອາຟະລິກາ ແຕ່ເດືອນ ພຶດສະພາ

ຈີນ ຢືດໝັ້ນໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮັກສາສັນຕິພາບໂລກ, ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາລວມ ແລະ ສ້າງປະຊາຄົມແບ່ງປັນອະນາຄົດ.
(ພາບປະກອບ: REUTERS)

ໃນສານທີ່ສົ່ງໄປອວຍພອນກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະຫະພາບ ອາຟະລິກາ ຄັ້ງທີ 39 ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ Addis Ababa, Ethiopia, ວັນທີ 14 ກຸມພາ, ທ່ານ ສິຈິ້ນຜິ້ງ, ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ຖະແຫຼງວ່າ ແຕ່ວັນທີ 01 ພຶດສະພາ, ຈີນ ຈະປະຕິບັດນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນພາສີສຳລັບ 53 ປະເທດ ອາຟະລິກາ ທີ່ມີການພົວພັນການທູດກັບປະເທດນີ້. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຈີນ ກໍ່ຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການລົງນາມສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮ່ວມ ແລະ ເປີດກວ້າງຄວາມສາມາດເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດໃຫ້ແກ່ບັນດາຜະລິດຕະພັນນຳເຂົ້າຂອງ ອາຟະລິກາ ສົ່ງໄປ ຈີນ ຜ່ານການຍົກລະດັບ “ເສັ້ນທາງສີຂຽວ” ຕື່ມອີກ.

ກໍ່ໃນສານສົ່ງເຖິງກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ສີຈິ້ນຜິ້ງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຕໍ່ໜ້າສະພາບການສາກົນທີ່ສັບສົນ ແລະ ຂາດສະຖຽນລະພາບ, ຈີນ ຢືດໝັ້ນໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮັກສາສັນຕິພາບໂລກ, ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາລວມ ແລະ ສ້າງປະຊາຄົມແບ່ງປັນອະນາຄົດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

