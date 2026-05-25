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ຂ່າວສານ

ຈີນ ຍິງ​ສຳ​ເລັດ​ ​ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ Shenzhou-23

ພາຍຫຼັງ​ມອ​ບ​ຮັບ​ໃນ​ອາ​ວະ​ກາດ, ຈຸ​ບິນ Shenzhou – 21 ຈະ​ກັບ​ຄືນ​ໜ່ວຍໂລກ​ຢູ່​ສະ​ຖານ​ທີ່​ລົງ​ຈອດ Dongfeng. ມາ​ຮອດ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ, ຈີນ​ໄດ້​ນຳ​ນັກ​ອາ​ວະ​ກາດ 30 ຄົນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ 47 ຖ້ຽວ​ບິນ​ຂຶ້ນ​ສູ່ ອາ​ວະ​ກາດ​ແລ້ວ.
  ​​ຍານອາ​ວະ​ກາດ Shenzhou – 23 ເລີ່ມ​ເດີນ​ທາງ ​ໃນ​ເວ​ລາ 11 ໂມງ 8 ນາ​ທີ ຕອນ​ຄ່ຳ​ວັນ​ທີ 24 ພຶດ​ສະ​ພາ (ຕາມ​ເວ​ລາ​ປັກ​ກິ່ງ) (ພາບ: AP/Ng Han Guan)  
ຄ່ຳ​ຄືນ​ວັນ​ທີ 24 ພຶດ​ສະ​ພາ, ຈີນ​ໄດ້​ຍິງ​ສຳ​ເລັດ​​ຍານອາ​ວະ​ກາດ Shenzhou – 23 ນຳ​ນັກ​ບິນອາ​ວະ​ກາດ 3 ຄົນ​ຂຶ້ນ ສະ​ຖານ​ທີ່​ອາ​ວະ​ກາດ , ໃນ​ນັ້ນ​ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຈະ​ມີ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ຢູ່​ອາ​ວະ​ກາດ​ເປັນ​ເວ​ລາ 1 ປີ. ເຫດການ​ນີ້​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໃນ​ເວ​ລາ 11 ໂມງ 8 ນາ​ທີ ຕອນ​ຄ່ຳ​ວັນ​ທີ 24 ພຶດ​ສະ​ພາ (ຕາມ​ເວ​ລາ​ປັກ​ກິ່ງ), ດ້ວຍ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຍູ້ Long March - 2F Y23. ຈຸ​ບິນ​ຂອງ Shenzhou – 23 ລວມ​ມີ 3 ຄົນ: ນັກ​ເຕັກ​ນິກການ​ບິນ Zhu Yangzhu, ນັກ​ບິນ Zhang Zhiyuan ແລະ ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ດ້ານ​ນ້ຳ​ໝັກ Lai Ka-ying. ພາຍຫຼັງ​ມອ​ບ​ຮັບ​ໃນ​ອາ​ວະ​ກາດ, ຈຸ​ບິນ Shenzhou – 21 ຈະ​ກັບ​ຄືນ​ໜ່ວຍໂລກ​ຢູ່​ສະ​ຖານ​ທີ່​ລົງ​ຈອດ Dongfeng. ມາ​ຮອດ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ, ຈີນ​ໄດ້​ນຳ​ນັກ​ອາ​ວະ​ກາດ 30 ຄົນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ 47 ຖ້ຽວ​ບິນ​ຂຶ້ນ​ສູ່ ອາ​ວະ​ກາດ​ແລ້ວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍົກລະ​ດັບ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ສິງ​ກະ​ໂປ ແລະ ທີ່​ຕັ້ງ​ບົດ​ບາດຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ເວ​ທີ​ສາ​ກົນ

ຍົກລະ​ດັບ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ສິງ​ກະ​ໂປ ແລະ ທີ່​ຕັ້ງ​ບົດ​ບາດຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ເວ​ທີ​ສາ​ກົນ

ຕາມ​ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ແລ້ວ ຈຸດ​ສຸມ​ຂອງ ການ​ຢ້ຽມ​ຢາ​ສິງ​ກະ​ໂປ ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທ​ານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ແມ່ນ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ແລະ​ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ Shangri-la.
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