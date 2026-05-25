ຂ່າວສານ ຈີນ ຍິງສຳເລັດ ຍານອາວະກາດ Shenzhou-23 25/05/2026 ພາຍຫຼັງມອບຮັບໃນອາວະກາດ, ຈຸບິນ Shenzhou – 21 ຈະກັບຄືນໜ່ວຍໂລກຢູ່ສະຖານທີ່ລົງຈອດ Dongfeng. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຈີນໄດ້ນຳນັກອາວະກາດ 30 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ 47 ຖ້ຽວບິນຂຶ້ນສູ່ ອາວະກາດແລ້ວ. ຍານອາວະກາດ Shenzhou – 23 ເລີ່ມເດີນທາງ ໃນເວລາ 11 ໂມງ 8 ນາທີ ຕອນຄ່ຳວັນທີ 24 ພຶດສະພາ (ຕາມເວລາປັກກິ່ງ) (ພາບ: AP/Ng Han Guan) ຄ່ຳຄືນວັນທີ 24 ພຶດສະພາ, ຈີນໄດ້ຍິງສຳເລັດຍານອາວະກາດ Shenzhou – 23 ນຳນັກບິນອາວະກາດ 3 ຄົນຂຶ້ນ ສະຖານທີ່ອາວະກາດ , ໃນນັ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດຈະມີຄົນໜຶ່ງຢູ່ອາວະກາດເປັນເວລາ 1 ປີ. ເຫດການນີ້ໄດ້ດຳເນີນໃນເວລາ 11 ໂມງ 8 ນາທີ ຕອນຄ່ຳວັນທີ 24 ພຶດສະພາ (ຕາມເວລາປັກກິ່ງ), ດ້ວຍລູກສອນໄຟຍູ້ Long March - 2F Y23. ຈຸບິນຂອງ Shenzhou – 23 ລວມມີ 3 ຄົນ: ນັກເຕັກນິກການບິນ Zhu Yangzhu, ນັກບິນ Zhang Zhiyuan ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານນ້ຳໝັກ Lai Ka-ying. ພາຍຫຼັງມອບຮັບໃນອາວະກາດ, ຈຸບິນ Shenzhou – 21 ຈະກັບຄືນໜ່ວຍໂລກຢູ່ສະຖານທີ່ລົງຈອດ Dongfeng. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຈີນໄດ້ນຳນັກອາວະກາດ 30 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ 47 ຖ້ຽວບິນຂຶ້ນສູ່ ອາວະກາດແລ້ວ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)