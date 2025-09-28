Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ຈີນ ຍາມ​ໃດ​ກໍ່​ຖື​ການ​ພົວ​ພັນ ກັບ ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ທິດ​ທາງ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ໃນ​ນະ​ໂຍບ​າຍ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ທ່ານ ເລຮ່ວາຍຈຸງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ພ້ອມທີ່ຈະຮ່ວມກັບ ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນຈີນ ມານະພະຍາຍາມເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ, ຊຸກຍູ້ການສ້າງປະຊາຄົມແບ່ງປັນອະນາຄົດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ.
ທ່ານ ເລຮ່ວາຍຈຸງ ເລຂາສູນກາງພັກ, ຮັກສາການລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ (ພາບ:VOV)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 26 ກັນຍາຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ເລຮ່ວາຍຈຸງ ເລຂາສູນກາງພັກ, ຮັກສາການລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ງານລ້ຽງ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 76 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງປະເທດ ສປ.ຈີນ (1 ຕຸລາ 1949 – 1 ຕຸລາ 2025) ໂດຍສະຖານທູດຈີນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ງານລ້ຽງ, ທ່ານ ເລຮ່ວາຍຈຸງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ພ້ອມທີ່ຈະຮ່ວມກັບ ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນຈີນ ມານະພະຍາຍາມເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ, ຊຸກຍູ້ການສ້າງປະຊາຄົມແບ່ງປັນອະນາຄົດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ.

ສ່ວນທ່ານ Wang Qun ອຸປະທູດຊົ່ວຄາວ ຈີນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ ຈີນຍາມໃດກໍ່ຖືການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ ແມ່ນທິດທາງບຸລິມະສິດໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ. ທ່ານ Wang Qun ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຈີນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະພ້ອມກັບຫວຽດນາມ ເຊື່ອມຊືມປະຕິບັດຄວາມຮັບຮູ້ລວມຂັ້ນສູງ, ຢຶດໝັ້ນກຳນົດທິດຍຸດທະສາດຂອງການນຳສູງສຸດຂອງສອງພັກ, ສອງລັດ ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອດບ້ານໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ນຳ​ຫ໋າຍ​ຝ່ອງ ​ກາຍ​ເປັນ​ນະ​ຄອນ ທ່າ​ກຳ​ປັ່ນ​ທັນ​ສະ​ໄໝ ລະ​ດັບ​ພາກ​ພື້ນອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້

ນຳ​ຫ໋າຍ​ຝ່ອງ ​ກາຍ​ເປັນ​ນະ​ຄອນ ທ່າ​ກຳ​ປັ່ນ​ທັນ​ສະ​ໄໝ ລະ​ດັບ​ພາກ​ພື້ນອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້

ຕ້ອງສ້າງຫ໋າຍຝ່ອງຕາມທິດນຳ 12 ຄຳສັບ: “ສາມັກຄີ - ຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ - ທັນສະໄໝ - ວັດທະນາຖາວອນ - ສິວິໄລ - ຜາສຸກ”, ກາຍເປັນນະຄອນສັງຄົມນິຍົມໂດຍໄວ - ກົມກຽວ, ໃສແຈ້ງ, ສີຂຽວ, ສະອາດ, ງາມຕາມ, ໜ້າຢູ່”.
