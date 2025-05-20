ຂ່າວສານ
ຈີນ ຈັດວາງອັດຕາພາສີຕ້ານການຂາຍຢາງພຣາດສະຕິກບຸບລາຄາຂຶ້ນເກືອບ 75%
ວັນທີ 18 ພຶດສະພາ, ກະຊວງການຄ້າ ຈີນ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ, ປະເທດນີ້ໄດ້ຈັດວາງອັດຕາພາສີຕ້ານການຂາຍບຸບລາຄາສຳລັບບັນດາປະເພດຢາງພຣາດສະຕິກເຕັກນິກ POM copolymer ນຳເຂົ້າຈາກ ໄຕ້ຫວັນ (ຈີນ), ສະຫະພາບ ເອີລົບ (ອີຢູ), ອາເມລິກາ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ. ການຈັດວາງອັດຕາພາສີດັ່ງກ່າວເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 19 ພຶດສະພາ, ໂດຍມີກຳນົດເວລາ 5 ປີ.
ລະອຽດແມ່ນ, ຈີນ ໄດ້ຈັດວາງອັດຕາພາສີສູງສຸດ 74,9% ສຳລັບຢາງພຣາດສະຕິກນຳເຂົ້າຈາກ ອາເມລິກາ ແລະ 34,5% ສຳລັບສິນຄ້າຈາກ ອີຢູ. ບັນດາຜະລິດຕະພັນນຳເຂົ້າຈາກ ຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນ 35,5%, ຍົກເວັ້ນກຸ່ມບໍລິສັດ Asahi Kasei ທີ່ມີອັດຕາພາສີສະເພາະແມ່ນ 24,5%. ສຳລັບ ໄຕ້ຫວັນ (ຈີນ) ອັດຕາພາສີລວມແມ່ນ 32,6%.
ຕາມກະຊວງການຄ້າ ຈີນ ແລ້ວ, ໝາກຜົນການສືບທອດໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ບັນດາຜະລິດຕະພັນຢາງພຣາດສະຕິກ POM copolymer ມາຈາກບັນດາພາກພື້ນດັ່ງກ່າວໄດ້ຂາຍບຸບລາຄາຢູ່ຕະຫຼາດ ຈີນ, ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍພໍສົມຄວນໃຫ້ແກ່ຂະແໜງຜະລິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ.