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ຂ່າວສານ

ຈີນ ຈັດວາງອັດຕາພາສີຕ້ານການຂາຍຢາງພຣາດສະຕິກບຸບລາຄາຂຶ້ນເກືອບ 75%

ຈີນ ໄດ້ຈັດວາງອັດຕາພາສີສູງສຸດ 74,9% ສຳລັບຢາງພຣາດສະຕິກນຳເຂົ້າຈາກ ອາເມລິກາ ແລະ 34,5% ສຳລັບສິນຄ້າຈາກ ອີຢູ.

ວັນທີ 18 ພຶດສະພາ, ກະຊວງການຄ້າ ຈີນ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ, ປະເທດນີ້ໄດ້ຈັດວາງອັດຕາພາສີຕ້ານການຂາຍບຸບລາຄາສຳລັບບັນດາປະເພດຢາງພຣາດສະຕິກເຕັກນິກ POM copolymer ນຳເຂົ້າຈາກ ໄຕ້ຫວັນ (ຈີນ), ສະຫະພາບ ເອີລົບ (ອີຢູ), ອາເມລິກາ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ. ການຈັດວາງອັດຕາພາສີດັ່ງກ່າວເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 19 ພຶດສະພາ, ໂດຍມີກຳນົດເວລາ 5 ປີ.

ລະອຽດແມ່ນ, ຈີນ ໄດ້ຈັດວາງອັດຕາພາສີສູງສຸດ 74,9% ສຳລັບຢາງພຣາດສະຕິກນຳເຂົ້າຈາກ ອາເມລິກາ ແລະ 34,5% ສຳລັບສິນຄ້າຈາກ ອີຢູ. ບັນດາຜະລິດຕະພັນນຳເຂົ້າຈາກ ຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນ 35,5%, ຍົກເວັ້ນກຸ່ມບໍລິສັດ Asahi Kasei ທີ່ມີອັດຕາພາສີສະເພາະແມ່ນ 24,5%. ສຳລັບ ໄຕ້ຫວັນ (ຈີນ) ອັດຕາພາສີລວມແມ່ນ 32,6%.

ຕາມກະຊວງການຄ້າ ຈີນ ແລ້ວ, ໝາກຜົນການສືບທອດໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ບັນດາຜະລິດຕະພັນຢາງພຣາດສະຕິກ POM copolymer ມາຈາກບັນດາພາກພື້ນດັ່ງກ່າວໄດ້ຂາຍບຸບລາຄາຢູ່ຕະຫຼາດ ຈີນ, ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍພໍສົມຄວນໃຫ້ແກ່ຂະແໜງຜະລິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຂີດ​ໝາຍ​ແນວ​ຄິດ​ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ໃນເສັ້ນ​ທາງ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ໃນ​ໄລ​ຍະໃໝ່

ຂີດ​ໝາຍ​ແນວ​ຄິດ​ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ໃນເສັ້ນ​ທາງ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ໃນ​ໄລ​ຍະໃໝ່

ວັນທີ 19 ພຶດສະພາ ແມ່ນວັນຄົບຮອບ 135 ປີ ແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ນັກວິລະຊົນປົດປ່ອຍຊາດ, ນັກວັດທະນະທຳໂລກ (19/5/1890 – 19/5/2025). ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການນຳຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນພາລະກິດປົດປ່ອຍຊາດເທົ່ານັ້ນ, ແນວຄິດ ແລະ ແບບຢ່າງຄຸນສົມບົດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຍັງເປັນພື້ນຖານອັນໝັ້ນແກ່ນໃຫ້ແກ່ອະນາຄົດຂອງປະເທດຊາດອີກດ້ວຍ.
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