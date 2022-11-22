ຂ່າວສານ
ຈີນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຈັດການພົບປະລະຫວ່າງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຈີນ - ອາເມລິກາ
ວັນທີ 20 ພະຈິກ, ຈີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະເທດນີ້ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຈັດຕັ້ງການພົບປະລະຫວ່າງທ່ານລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ລະຫວ່າງ ຈີນ - ອາເມລິກາ ຢູ່ນອກເວທີປາໄສຄວາມໝັ້ນຄົງໃນພາກພື້ນຢູ່ ກຳປູເຈຍໃນອາທິດຈະມາເຖິງ. ເມື່ອຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບເລື່ອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຈີນ ແລະ ອາເມລິກາ ຈະດຳເນີນການການເຈລະຈາຢູ່ກຳປູເຈຍຫຼືບໍ່ນັ້ນ, ທ່ານ ຕານເຄືອພວຍ ໂຄສົກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຈີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈີນ ຍັງຮັກສາທ່າທີ່ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ເປີດໃຈ ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບອາເມລິກາ. ປັດຈຸບັນສອງຝ່າຍພວມສົມທົບກັນເພື່ອຈັດ ການແລກປ່ຽນຢູ່ນອກກອງປະຊຸມ ທີ່ຈະດຳເນີນໃນວັນທີ 23 ພະຈິກຢູ່ກຳປູເຈຍ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຈີນ ເຫີ້ວເພິງເຫີ ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນ ປະເທດ ອາເມລິກາ Austin Lloyd ໄດ້ຢັ້ງຢືນຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອາຊຽນ ເປີດກວ້າງຢູ່ກຳປູເຈຍ.