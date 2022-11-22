Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຈີນ​ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ຈັດການ​ພົບ​ປະລະ​ຫວ່າງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຈີນ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຈີນ ເຫີ້ວເພິງເຫີ ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນ ປະເທດ ອາເມລິກາ Austin Lloyd ໄດ້ຢັ້ງຢືນຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອາຊຽນ ເປີດກວ້າງຢູ່ກຳປູເຈຍ.
  ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຈີນ ເຫີ້ວເພິງເຫີ ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນ ປະເທດ ອາເມລິກາ Austin Lloyd (ພາບ: AFP)  

ວັນທີ 20 ພະຈິກ, ຈີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະເທດນີ້ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຈັດຕັ້ງການພົບປະລະຫວ່າງທ່ານລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ລະຫວ່າງ ຈີນ - ອາເມລິກາ ຢູ່ນອກເວທີປາໄສຄວາມໝັ້ນຄົງໃນພາກພື້ນຢູ່ ກຳປູເຈຍໃນອາທິດຈະມາເຖິງ. ເມື່ອຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບເລື່ອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຈີນ ແລະ ອາເມລິກາ ຈະດຳເນີນການການເຈລະຈາຢູ່ກຳປູເຈຍຫຼືບໍ່ນັ້ນ, ທ່ານ ຕານເຄືອພວຍ ໂຄສົກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຈີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈີນ ຍັງຮັກສາທ່າທີ່ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ເປີດໃຈ ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບອາເມລິກາ. ປັດຈຸບັນສອງຝ່າຍພວມສົມທົບກັນເພື່ອຈັດ ການແລກປ່ຽນຢູ່ນອກກອງປະຊຸມ ທີ່ຈະດຳເນີນໃນວັນທີ 23 ພະຈິກຢູ່ກຳປູເຈຍ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຈີນ ເຫີ້ວເພິງເຫີ ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນ ປະເທດ ອາເມລິກາ Austin Lloyd ໄດ້ຢັ້ງຢືນຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອາຊຽນ ເປີດກວ້າງຢູ່ກຳປູເຈຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິ​ທີໄຂ World Cup 2022

ພິ​ທີໄຂ World Cup 2022

ພະບາດສົມເດັດພະເຈົ້າມະຫາຊີວິດ ກາຕາ Tamim bin Hamad Al-Thani ໄດ້ຕາງໜ້າປະເທດເຈົ້າພາບ ສົ່ງຄຳຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນມາຍັງ 32 ທິມບານເຕະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຢູ່ World Cup 2022.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top