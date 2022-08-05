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ຂ່າວສານ

ຈີນ​ກ່າວ​ເຕືອນ​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດການ​ບິນຫຼີກ​ລ້ຽງ​ເຂດ​ນານ​ຟ້າ​ອ້ອມ​ໄຕ​ຫວັນ (ຈີນ)

ບັນດາເຮືອບິນຈະຖືກຈຳກັດແຕ່ເວລາ 0 ໂມງ ຂອງວັນທີ 04 ສິງຫາ ຫາເວລາ 0 ໂມງຂອງວັນທີ 7 ສິງຫາ, ເຊິ່ງຈະມີ 18 ເສັ້ນທາງບິນໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນຈາກການປ່ຽນແປງນີ້.
  ພາບປະກອບ: FOC  

ວັນທີ 03 ສິງຫາ, ຈີນໄດ້ຍົກອອກຄຳກ່າວເຕືອນບັນດາບໍລິສັດການບິນເຄື່ອນໄຫວຢູ່ອາຊີ ບິນຫຼີກລ້ຽງ 6 ເຂດນ່ານຟ້າອ້ອມແອ້ມໄຕຫວັນ (ຈີນ) ເຊິ່ງປະເທດນີ້ກຳນົດວ່າແມ່ນ “ເຂດອັນຕະລາຍ” ເຊິ່ງບັນດາເຮືອບິນຄວນຫຼີກລ້ຽງ. ບັນດາເຮືອບິນຈະຖືກຈຳກັດແຕ່ເວລາ 0 ໂມງ ຂອງວັນທີ 04 ສິງຫາ ຫາເວລາ 0 ໂມງຂອງວັນທີ 7 ສິງຫາ, ເຊິ່ງຈະມີ 18 ເສັ້ນທາງບິນໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນຈາກການປ່ຽນແປງນີ້.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ໂຄສົກຂອງບໍລິສັດການບິນສ.ເກົາຫຼີ Korean Airlines ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບໍລິສັດພວມຂຶ້ນແຜນການດັດປັບທິດທາງບິນໄປຍັງອາຊີໃຕ້, ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງເຂດດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະເວລາທີ່ ຈີນດຳເນີນການຊ້ອມຮົບ. ບໍລິສັດການບິນ ຍີ່ປຸ່ນ ANA Holdings ແລະ Japan Airlines ກໍ່ໄດ້ຮັບການປະກາດ ແລະ ປ່ຽນທິດທາງບິນທີ່ເໝາະສົມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ​ສາ​ກົນ​ການ​ຄ້າ - ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ - ແລວ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຕາ​ເວັນ​ອອກຕາ​ເວັນ​ຕົກ 2022

ໄຂ​ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ​ສາ​ກົນ​ການ​ຄ້າ - ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ - ແລວ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຕາ​ເວັນ​ອອກຕາ​ເວັນ​ຕົກ 2022

ຕອນບ່າຍວັນທີ 03 ສິງຫາ, ຢູ່ສູນຕະຫຼາດນັດງານວາງສະແດງນະຄອນ ດ່າໜັງ, ໄດ້ດຳເນີນພິທີໄຂງານຕະຫຼາດນັດສາກົນ ການຄ້າ - ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການລົງທຶນແລວເສດຖະກິດຕາເວັນອອກຕາເວັນຕົກ - ດ່າໜັງ 2022 (ງານຕະຫຼາດນັດ EWEC - ດ່າໜັງ 2022).
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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