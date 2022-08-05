ຂ່າວສານ
ຈີນກ່າວເຕືອນບັນດາບໍລິສັດການບິນຫຼີກລ້ຽງເຂດນານຟ້າອ້ອມໄຕຫວັນ (ຈີນ)
ວັນທີ 03 ສິງຫາ, ຈີນໄດ້ຍົກອອກຄຳກ່າວເຕືອນບັນດາບໍລິສັດການບິນເຄື່ອນໄຫວຢູ່ອາຊີ ບິນຫຼີກລ້ຽງ 6 ເຂດນ່ານຟ້າອ້ອມແອ້ມໄຕຫວັນ (ຈີນ) ເຊິ່ງປະເທດນີ້ກຳນົດວ່າແມ່ນ “ເຂດອັນຕະລາຍ” ເຊິ່ງບັນດາເຮືອບິນຄວນຫຼີກລ້ຽງ. ບັນດາເຮືອບິນຈະຖືກຈຳກັດແຕ່ເວລາ 0 ໂມງ ຂອງວັນທີ 04 ສິງຫາ ຫາເວລາ 0 ໂມງຂອງວັນທີ 7 ສິງຫາ, ເຊິ່ງຈະມີ 18 ເສັ້ນທາງບິນໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນຈາກການປ່ຽນແປງນີ້.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ໂຄສົກຂອງບໍລິສັດການບິນສ.ເກົາຫຼີ Korean Airlines ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບໍລິສັດພວມຂຶ້ນແຜນການດັດປັບທິດທາງບິນໄປຍັງອາຊີໃຕ້, ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງເຂດດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະເວລາທີ່ ຈີນດຳເນີນການຊ້ອມຮົບ. ບໍລິສັດການບິນ ຍີ່ປຸ່ນ ANA Holdings ແລະ Japan Airlines ກໍ່ໄດ້ຮັບການປະກາດ ແລະ ປ່ຽນທິດທາງບິນທີ່ເໝາະສົມ.