ຂ່າວສານ ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວປະຕິບັດສຳເລັດ 56%ເປົ້າໝາຍ ປີ 2026 04/08/2026 ໄລ່ລວມ 7 ເດືອນຕົ້ນປີ 2026, ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນບັນລຸເກືອບ 14 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 13,8% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2025. ແຂກທ່ອງທ່ຽວຊົມນັກສິລະປິນຂຽນຕົວໜັງສືຫວຽດ ເດີມຢູ່ວັນມຽວ (ພາບ: VNA)ຕາມຂໍ້ມູນຂອງກົມສະຖິຕິ (ກະຊວງການເງິນ ຫວຽດນາມ) ປະກາດໃນວັນທີ 3 ສິງຫາແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ 1,67 ລ້ານເທື່ອຄົນໃນເດືອນກໍລະກົດ 2026, ເພີ່ມຂຶ້ນ, 6,6%ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2025. ໄລ່ລວມ 7 ເດືອນຕົ້ນປີ 2026, ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນບັນລຸເກືອບ 14 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 13,8% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2025. ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດປະມານ 56%ເປົ້າໝາຍຂອງປີ 2026 ແມ່ນຕ້ອນຮັບ ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ 25 ລ້ານເທື່ອຄົນ ກົມການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ ການຮັກສາການເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ລະດັບສອງຕົວເລກໄດ້ສ່ອງແສງກຳລັງດຶງດູດໃຈທີ່ນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການປັບປຸງຂອງສະຖານທີ່ປາຍທາງ ຫວຽດນາມ; ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນປະສິດທິຜົນຂອງບັນດານະໂຍບາຍສ້າງຄວາມສະດວກກ່ຽວກັບວີຊາ, ເປີດກວ້າງການເຊື່ອມໂຍງການບິນ, ຍູ້ແຮງການສົ່ງເສີມ, ໂຄສະນາ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)