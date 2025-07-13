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ຂ່າວສານ

ຈຳ​ນວນ​ປະ​ຊາ​ກອນ EU ບັນ​ລຸ​ລະ​ດັບ​ສະ​ຖິ​ຕິ ຍ້ອນ​ກະ​ແສ​ຊາວ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ແຮງ

ລະດັບການເພີ່ມຂຶ້ນດັ່ງກ່າວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກກະແສຄົນອົບພະຍົບ, ອີກຄັ້ງໜຶ່ງໄດ້ຊ່ວຍທົດແທນໃຫ້ແກ່ສະພາວະຈຳນວນປະຊາຊົນຖືກຫຼຸດລົງຕາມທຳມະຊາດເປັນ 4 ປີຢ່າງລຽນຕິດ.

ຕາມຕົວເລກໂດຍອົງການສະຖິຕິ Eurostat ປະກາດໃນວັນທີ 11 ກໍລະກົດ, ຈຳນວນປະຊາກອນຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ບັນລຸໄດ້ລະດັບສູງສະຖິຕິ 450,4 ລ້ານຄົນ ໃນປີ 2024. ລະດັບການເພີ່ມຂຶ້ນດັ່ງກ່າວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກກະແສຊາວອົບພະຍົບ, ອີກຄັ້ງໜຶ່ງໄດ້ຊ່ວຍທົດແທນໃຫ້ແກ່ສະພາວະຈຳນວນປະຊາກອນຖືກຫຼຸດລົງຕາມທຳມະຊາດເປັນ 4 ປີຢ່າງລຽນຕິດ.

        ເຢຍລະມັນ, ຝລັ່ງ ແລະ ອີຕາລີ ສືບຕໍ່ແມ່ນ 3 ປະເທດທີ່ມີຈຳນວນປະຊາກອນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນກຸ່ມ, ເຊິ່ງກວມເອົາເກືອບ 50% ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດໃນ EU. ໃນຂະນະນັ້ນ, 19 ໃນຈຳນວນ 27 ປະເທດສະມາຊິກ ຮັບຮູ້ຈຳນວນປະຊາກອນມີການເພີ່ມຂຶ້ນໃນປີ 2024, ສ່ວນ 8 ປະເທດຍັງເຫຼືອສືບຕໍ່ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ. Eurostat ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ເລື່ອງປະຊາກອນເພີ່ມຂຶ້ນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມາຈາກຈຳນວນຊາວອົບພະຍົບເພີ່ມຂຶ້ນຄືນໃໝ່ຢ່າງແຮງ ພາຍຫຼັງໂລກລະບາດ ໂຄວິດ - 19.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ສະ​ພາ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ - ອາ​ຊຽນ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ສະ​ພາ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ - ອາ​ຊຽນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ແລະ ເຮັດວຽກກັບຄະນະວິສາຫະກິດຂອງສະພາດຳເນີນທຸລະກິດ ອາເມລິກາ - ອາຊຽນ (USABC) ເຊິ່ງພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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