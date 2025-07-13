ຂ່າວສານ
ຈຳນວນປະຊາກອນ EU ບັນລຸລະດັບສະຖິຕິ ຍ້ອນກະແສຊາວອົບພະຍົບເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງ
ຕາມຕົວເລກໂດຍອົງການສະຖິຕິ Eurostat ປະກາດໃນວັນທີ 11 ກໍລະກົດ, ຈຳນວນປະຊາກອນຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ບັນລຸໄດ້ລະດັບສູງສະຖິຕິ 450,4 ລ້ານຄົນ ໃນປີ 2024. ລະດັບການເພີ່ມຂຶ້ນດັ່ງກ່າວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກກະແສຊາວອົບພະຍົບ, ອີກຄັ້ງໜຶ່ງໄດ້ຊ່ວຍທົດແທນໃຫ້ແກ່ສະພາວະຈຳນວນປະຊາກອນຖືກຫຼຸດລົງຕາມທຳມະຊາດເປັນ 4 ປີຢ່າງລຽນຕິດ.
ເຢຍລະມັນ, ຝລັ່ງ ແລະ ອີຕາລີ ສືບຕໍ່ແມ່ນ 3 ປະເທດທີ່ມີຈຳນວນປະຊາກອນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນກຸ່ມ, ເຊິ່ງກວມເອົາເກືອບ 50% ຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດໃນ EU. ໃນຂະນະນັ້ນ, 19 ໃນຈຳນວນ 27 ປະເທດສະມາຊິກ ຮັບຮູ້ຈຳນວນປະຊາກອນມີການເພີ່ມຂຶ້ນໃນປີ 2024, ສ່ວນ 8 ປະເທດຍັງເຫຼືອສືບຕໍ່ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ. Eurostat ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ເລື່ອງປະຊາກອນເພີ່ມຂຶ້ນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມາຈາກຈຳນວນຊາວອົບພະຍົບເພີ່ມຂຶ້ນຄືນໃໝ່ຢ່າງແຮງ ພາຍຫຼັງໂລກລະບາດ ໂຄວິດ - 19.