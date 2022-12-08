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ຂ່າວສານ

ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນຄົ້ນຫາກ່ຽວກັບ ຫວຽດນາມ ຍັງຢູ່ໃນລະດັບສູງ

ບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວເຊິ່ງແຂກທ່ອງທ່ຽວຄົ້ນຫາຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນ: ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ຮ່າໂນ້ຍ, ດ່ານັ້ງ, ຟູກວັກ, ຍາຈາງ, ໂຮ້ຍອານ, ດ່າລາດ, ເຫ້ວ ແລະ ຟານທຽດ.
  ນັກທ່ອງທ່ຽວ ສາກົນຢ້ຽມຢາມຄຸ້ມຖະໜົນບູຮານຂອງ ຫວຽດນາມ (ພາບ: ແທງຕຸ່ງ/TTXVN)  
ວັນທີ 06 ທັນວາ, ກົມໃຫຍ່ທ່ອງທ່ຽວ (ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ໄລ່ລວມ 11 ເດືອນໃນປີ 2022, ມີແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນມາ ຫວຽດນາມ ກວ່າ 2,95 ລ້ານເທື່ອຄົນ. ໃນນັ້ນ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາຈາກ ສ.ເກົາຫຼີ ຍັງຫຼາຍທີ່ສຸດ, ກວມເອົາ 26% ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ, ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວມາຈາກ ອາເມລິກາ (9%).

ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນຄົ້ນຫາກ່ຽວກັບ ຫວຽດນາມ ຍັງໄດ້ຮັກສາຢູ່ໃນລະດັບສູງ. ບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວເຊິ່ງແຂກທ່ອງທ່ຽວຄົ້ນຫາຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນ: ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ຮ່າໂນ້ຍ, ດ່ານັ້ງ, ຟູກວັກ, ຍາຈາງ, ໂຮ້ຍອານ, ດ່າລາດ, ເຫ້ວ ແລະ ຟານທຽດ. ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈແມ່ນ, ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຈາກຕະຫຼາດ ອິນເດຍ ທີ່ຄົ້ນຫາກ່ຽວກັບ ຫວຽດນາມ ໃນເດືອນ ພະຈິກ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງ, ປະມານ 20% ເມື່ອທຽບໃສ່ເດືອນ ຕຸລາ 2022.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄວາມ​ສ່ຽງ​ອຸນ​ຫະ​ພຸມ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ໂລກ​ອາດ​ຈະ​ລື່ນກາຍ​ລະ​ດັບຈຳ​ກັດ​​ເພີ່ມ 1,5 ອົງ​ສາ C ຕາມ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ ແລະ ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ

ຄວາມ​ສ່ຽງ​ອຸນ​ຫະ​ພຸມ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ໂລກ​ອາດ​ຈະ​ລື່ນກາຍ​ລະ​ດັບຈຳ​ກັດ​​ເພີ່ມ 1,5 ອົງ​ສາ C ຕາມ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ ແລະ ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ

ຕາມການຕີລາຄາຂອງ Paris Equity Check ທີ່ໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 06 ທັນວາ, ບັນດານະໂຍບາຍກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດຂອງປະເທດຮັ່ງມີ ແລະ ຫຼາຍພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ຫາກໍພົ້ນເດັ່ນ ສ່ວນຫຼາຍໄດ້ປ່ອຍອາຍພິດຫຼາຍຂຶ້ນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມທົ່ວໂລກລື່ນກາຍລະດັບຈຳກັດເພີ່ມ 1,5 ອົງສາ C.
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