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ຂ່າວສານ

ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ -19 ໃໝ່ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ

ວັນທີ 28 ມິຖຸນານີ້, ມີຜູ້ຕິດພະຍາດ 9.500 ກວ່າຄົນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 13 ເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່.

ວັນທີ 28 ມິຖຸນານີ້, ມີຜູ້ຕິດພະຍາດ 9.500 ກວ່າຄົນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 13 ເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່.

   

ພາບປະກອບ

ບົດຖະແຫຼງຂ່າວຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກໃນວັນທີ 28 ມິຖຸນານີ້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນວັນທີ 28 ມິຖຸນານີ້, ຫວຽດນາມມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 769 ຄົນໃນ 37 ແຂວງ, ນະຄອນ. ວັນທີ 28 ມິຖຸນານີ້, ມີຜູ້ຕິດພະຍາດ 9.500 ກວ່າຄົນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 13 ເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່.

      ໄວຣັດກາຍພັນ BA.5 ຂອງ Omicron ທີ່ຮັບຖືວ່າ ສາມາດແຜ່ລະບາດຢ່າງໄວວາໄດ້ເຂົ້າສູ່ຫວຽດນາມ.    ອົງການອະນາໄມໂລກເຕືອນວ່າ ສາຍພັນໃໝ່ອາດເຮັດໃຫ້ພະຍາດນີ້ສັບສົນ ແລະ ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນອີກ... ດັ່ງນັ້ນ, ການສັກຢາວັກຊິນເຂັມທີ່ 4 ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 50 ປີຂຶ້ນໄປ, ຄົນອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປທີ່ມີພູມຕ້ານທານຊຸດໂຊມລົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ຫງວຽນ​ຊວັ​ນ​ຟຸກ ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ຍີ່​ປຸ່ນ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ຫງວຽນ​ຊວັ​ນ​ຟຸກ ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ຍີ່​ປຸ່ນ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ສະເໜີໃຫ້ກະຊວງຍຸຕິທຳ ຍີ່ປຸ່ນ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ ກ່ຽວກັບດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຍຸຕິທຳ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນຂໍ້ສະເໜີຂອງຍີ່ປຸ່ນ ກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຍຸຕິທຳລະຫວ່າງ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ.
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