ຂ່າວສານ
ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ -19 ໃໝ່ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ
ວັນທີ 28 ມິຖຸນານີ້, ມີຜູ້ຕິດພະຍາດ 9.500 ກວ່າຄົນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 13 ເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່.
ພາບປະກອບ
ບົດຖະແຫຼງຂ່າວຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກໃນວັນທີ 28 ມິຖຸນານີ້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນວັນທີ 28 ມິຖຸນານີ້, ຫວຽດນາມມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 769 ຄົນໃນ 37 ແຂວງ, ນະຄອນ. ວັນທີ 28 ມິຖຸນານີ້, ມີຜູ້ຕິດພະຍາດ 9.500 ກວ່າຄົນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 13 ເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່.
ໄວຣັດກາຍພັນ BA.5 ຂອງ Omicron ທີ່ຮັບຖືວ່າ ສາມາດແຜ່ລະບາດຢ່າງໄວວາໄດ້ເຂົ້າສູ່ຫວຽດນາມ. ອົງການອະນາໄມໂລກເຕືອນວ່າ ສາຍພັນໃໝ່ອາດເຮັດໃຫ້ພະຍາດນີ້ສັບສົນ ແລະ ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນອີກ... ດັ່ງນັ້ນ, ການສັກຢາວັກຊິນເຂັມທີ່ 4 ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 50 ປີຂຶ້ນໄປ, ຄົນອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປທີ່ມີພູມຕ້ານທານຊຸດໂຊມລົງ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)